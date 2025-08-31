Paris lâche 18 ME pour un ailier portugais

Dans : Paris FC.

Par Corentin Facy

Le Paris FC a fait attention à ne pas faire de folie durant ce mercato estival. Le club parisien pourrait tout de même accélérer dans les heures à venir afin de renforcer son effectif encore incomplet.

Pour son premier mercato de l’ère Arnault, le Paris FC s’est montré plutôt raisonnable. Certes, le club francilien a dépensé 50 millions d’euros, mais le promu n’a pas fait de grosse folie, hormis l’achat du défenseur Otavio pour 17 millions d’euros. Les autres transferts (Sangui, Simon, Geubbels, Lees-Melou) ne dépassent pas 10 millions d’euros, une volonté assumée pour le PFC de ne pas se coller d’office l’étiquette du nouveau riche. Néanmoins, le temps presse et en cette fin de mercato, la volonté du Paris FC est d’accélérer sur certains dossiers pour compléter un effectif encore incomplet.

🚨 Info : Jota Silva 🇵🇹



Le Paris FC souhaite recruter l’ailier de Nottingham et tente un prêt payant de 3 millions avec une option d’achat de 15 millions.



Nottingham préfère un transfert sec. Les négociations continuent. Le Sporting est dans la course. https://t.co/Ux5m3olnn9 — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) August 31, 2025

C’est notamment le cas dans le secteur offensif puisque selon les informations de Foot Mercato, le Paris FC est à l’assaut de l’ailier Jota Silva. Auteur de 5 buts en 36 matchs avec Nottingham Forest la saison dernière, l’ailier portugais de 26 ans fait l’objet d’une offre de prêt payant de 3 millions d’euros avec une option d’achat de 15 millions d’euros. Une proposition honnête de la part du PFC, qui pourrait toutefois ne pas suffire à faire plier l’intransigeant président du club anglais Evángelos Marinákis.

Nottingham veut un transfert sec

En effet, le meilleur ami de John Textor est ouvert au départ de Jota Silva, mais il souhaite un transfert sec et non une formule de prêt. Les négociations vont donc se poursuivre avec le Paris FC, tout en sachant que le Sporting Portugal est également sur les rangs pour recruter le joueur dont le contrat à Nottingham Forest court jusqu’en juin 2028. Cette piste ambitieuse avec un international portugais (2 sélections) dans le viseur prouve en tout cas que le PFC a l’intention de frapper fort pour compléter son effectif d’ici à lundi soir. De quoi rassurer les supporters du club francilien.