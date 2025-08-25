Paris ‍: La famille Arnault sort sa CB pour recruter 4 joueurs

Dans : Paris FC.

Par Corentin Facy

Battu par Angers et l’OM lors des deux premières journées de Ligue 1, le Paris FC a encore une semaine pour se renforcer. Une fin de mercato qui promet d’être agitée dans la capitale, avec trois à quatre recrues espérées.

Le retour en Ligue 1 est plus difficile que prévu pour le Paris FC. Battu à Angers lors de la première journée (1-0) puis par l’OM ce week-end (5-2), les joueurs de Stéphane Gilli sont déjà dans le dur. Beaucoup d’observateurs se questionnent par ailleurs sur le projet du PFC, avec des moyens financiers colossaux mais un mercato encore trop timide pour affirmer de réelles ambitions en Ligue 1. Que les supporters du club francilien se rassurent, les emplettes du Paris FC sont loin d’être terminées. Au micro de RMC, le président Pierre Ferracci l’a confirmé, indiquant que son club allait sans doute encore recruter trois à quatre joueurs.

Des renforts sont attendus dans toutes les lignes afin de donner un nouveau visage à l’équipe promue en Ligue 1 en mai dernier. « Il y a trois-quatre recrutements à faire cette semaine, on est dessus depuis déjà plusieurs jours, ça va transformer la structure et la physionomie de l’équipe. Donc trois-quatre recrutements sur huit-neuf au total, ça fait beaucoup. On sait qu'il nous manque un latéral droit. On va renforcer le milieu et puis il y a encore quelque chose à faire devant, donc un peu dans toutes les lignes » a d'abord lancé le président du Paris FC avant de poursuivre.

Le PFC vise encore 3 à 4 recrues

« Mais on est plutôt content du recrutement pour l’instant et avec ce que l’on va compléter cette semaine, je crois qu’on aura une première équipe satisfaisante pour une première année en Ligue 1, pour viser quelque chose qui correspond à nos ambitions européennes régulières dans le futur, avec la famille Arnault et RedBull » a notamment expliqué Pierre Ferracci, confirmant que la dernière semaine du mercato allait être très agitée au Paris FC. Une bonne nouvelle pour les supporters du club francilien, lesquels commencent à s’inquiéter après un début de saison qui laisse penser que le PFC va jouer le maintien et pas grand chose de plus cette saison.