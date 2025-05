Paris FC ‍: L’agent de Zidane entre dans la danse

Dans : Paris FC.

Par Quentin Mallet

En accédant à la Ligue 1 pour la première fois depuis 46 ans, le Paris FC s'est attiré tous les projecteurs. Stéphane Gilli, l'entraineur à l'origine de cette épopée historique, attise par conséquent de nombreuses convoitises.

La saison prochaine, la Ligue 1 sera le théâtre d'une confrontation rapprochée entre deux clubs de la capitale parisienne. Si le Paris Saint-Germain domine outrageusement le championnat de France depuis son rachat par le Qatar en 2011, le Paris FC pourrait devenir un concurrent de luxe dans les saisons à venir. Après une belle saison disputée en Ligue 2, le club francilien est enfin parvenu à décrocher son billet pour la montée en s'assurant au moins la deuxième place.

Ce, seulement quatre mois après le rachat du club par la famille Arnault et RedBull. Forcément, un engouement massif s'est emparé de ce phénomène qui risque de faire couler beaucoup d'encre cet été et la saison prochaine. Stéphane Gilli en fait d'ailleurs lui aussi les frais, lui qui s'est adjugé les services de l'agent historique de Zinedine Zidane.

Stéphane Gilli, un entraineur convoité

Le PSG et le Paris FC, grosse embrouille à cause du Parc https://t.co/nPHJz2ko6W — Foot01.com (@Foot01_com) May 4, 2025

Monter le Paris FC en Ligue 1 au moment où le club est passé entre les mains d'une richesse démesurée attire forcément les regards. Et Stéphane Gilli, l'entraineur à l'origine de ce moment d'histoire, voit lui aussi les projecteurs se braquer sur lui. Comme l'indique Le Parisien, l'entraineur natif de Ganges est désormais conseillé par Alain Migliaccio, l'agent historique de Zinedine Zidane. Ce dernier va lui permettre de rester hermétique à la pression qui va découler de ses fonctions. Surtout à l'heure où ses performances sur le banc du Paris FC ont attisé de nombreuses convoitises. Comme l'indique le média francilien, des clubs venus de Ligue 1, d'Espagne et d'Italie lui ont montré leur intérêt.

Malgré tout, Stéphane Gilli n'a pas du tout l'intention de quitter le club pour lequel il officie depuis 2023. Son souhait est clair : montrer que sa première expérience en tant qu'entraineur principal peut encore durer, même en Ligue 1, même avec une pression immense liée à l'engouement généré par son club.