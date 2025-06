Lens devance le Paris FC pour une valeur sûre de Ligue 1

Dans : Paris FC.

Par Eric Bethsy

Bientôt dans la dernière année de son contrat, Gaëtan Perrin n’est pas retenu par l’AJ Auxerre. L’ailier formé à l’Olympique Lyonnais était annoncé dans le viseur du Paris FC. Mais c’est désormais le Racing Club de Lens qui semble le mieux placé pour conclure son transfert.

Un recrutement ambitieux sans faire de folies, c’est l’objectif du Paris FC pour ce mercato estival. Le promu espère bâtir un groupe suffisamment compétitif mais ne compte pas distribuer les millions de ses puissants actionnaires. Avec le maintien en ligne de mire, le club de la famille Arnault va tenter de réussir de jolis coups. L’un des premiers devrait être le Nantais Moses Simon annoncé tout proche d’une arrivée dans la capitale.

Dans le sillage de la prolongation de Christophe Pelissier, Auxerre s'est déjà montré actif sur le marché des transferts en accueillant Francisco Sierralta, Lamine Sy et Josué Casimir. Des départs sont également à prévoir.



Le point sur le mercato ➡️ https://t.co/I9Tmbq54bk pic.twitter.com/pD7I9Y7rZD — L'Équipe (@lequipe) June 21, 2025

L’international nigérian viendra animer le côté gauche du Paris FC qui comptait donner les clés de l’autre couloir à Gaëtan Perrin (29 ans). Mais le futur pensionnaire du Stade Jean-Bouin n’est apparemment plus dans la course pour l’ailier de l’AJ Auxerre. En tout cas, le journal L’Equipe ne cite plus le voisin du Paris Saint-Germain sur cette piste. Nos confrères soulignent plutôt la présence du Racing Club de Lens comme potentielle destination de l’Auxerrois. Les dirigeants lensois se seraient-ils montrés plus convaincants ? Le Paris FC a-t-il abandonné la partie ?

Perrin aimerait partir à l'étranger

Quoi qu’il en soit, Gaëtan Perrin devrait poursuivre sa carrière en Ligue 1 alors que l’Hexagone n’est pas son premier choix. Dans l’idéal, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais aurait préféré partir à l’étranger grâce au bon de sortie accordé par ses supérieurs. En réalité, l’AJ Auxerre n’a pas vraiment le choix puisque son ailier sous contrat jusqu’en 2026 a refusé l’offre de prolongation transmise. Pour éviter de le perdre sans indemnités l’année prochaine, le club bourguignon lui ouvre grand la porte. Une belle opportunité pour les Lensois.