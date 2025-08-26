Lees-Melou attendu à Paris contre 7ME

Dans : Paris FC.

Par Claude Dautel

Le Paris FC et le Stade Brestois sont proches d'un accord concernant la venue de Pierre Lees-Melou chez le promu. Le club de la capitale a fait un effort financier pour s'offrir l'expérimenté milieu de terrain.

Dernier de Ligue 1 après deux matchs à l'extérieur, le Paris FC a bien compris qu'il fallait encore recruter des joueurs pour se maintenir dans l'élite. Le Parisien annonce que les dirigeants parisiens devraient encore faire signer quatre ou cinq joueurs, et parmi ces renforts très attendus, le plus proche est Pierre Lees-Melou, le milieu de terrain du Stade Brestois, qui était l'une des priorités de l'Olympique Lyonnais en début de mercato. Le quotidien francilien précise que pour faire venir Lees-Melou, le club de la famille Arnault va probablement débourser 7 millions d'euros. Et si la signature de l'expérimenté joueur brestois devrait intervenir sous 48 heures, le Paris FC veut recruter un autre milieu de terrain avant le 1er septembre à 20 heures, date de la fin du mercato d'été.