Le Paris FC vise un coup très malin en Ligue 1

Par Corentin Facy

Après avoir bouclé la signature de Moses Simon pour près de 7 millions d’euros, le Paris FC vise un nouveau coup très malin en Ligue 1. Le club francilien a des vues sur un joueur de l’OGC Nice bientôt en fin de contrat.

Pierre Ferracci a annoncé la couleur, malgré sa montée en Ligue 1 et les moyens colossaux de la famille Arnault, le Paris FC n’a pas l’intention de faire des folies lors de ce mercato estival. L’idée est surtout de bâtir un projet solide et cohérent dans la durée, avec dans un premier temps l’objectif de se stabiliser en première division. Pour cela, la stratégie du club parisien semble assez claire : miser sur des valeurs sûres de Ligue 1, accessibles à des prix raisonnables, pour vite faire grimper le niveau d’expérience de l’équipe.

L1 : Le prix grimpe, Moses Simon file au Paris FC https://t.co/ao95bFof1K — Foot01.com (@Foot01_com) June 18, 2025

En ce sens, Moses Simon va rejoindre le Paris FC pour 7 millions d’euros, et le futur ex-attaquant du FC Nantes ne sera sans doute que la première recrue made in Ligue 1 d’une longue liste. La preuve, Foot Mercato révèle que le promu est maintenant sur la piste de Pablo Rosario, milieu de terrain recruté par Nice au PSV Eindhoven pour 6 millions d’euros en 2021. En fin de contrat dans seulement un an, le milieu défensif de 28 ans pourrait être accessible pour une somme raisonnable, le Gym n’ayant sans doute aucune envie de le voir partir gratuitement en juin 2026.

Le Paris FC s'attaque à Pablo Rosario

Le prix d’un potentiel transfert n’a pas encore filtré, mais nul doute que le Paris FC ne voudra par surpayer le joueur, dont la valeur marchande est assez proche du prix payé par Nice il y a cinq ans pour le faire venir des Pays-Bas. Le PFC pourrait donc s’offrir une deuxième recrue expérimentée de la Ligue 1 pour un total inférieur à 15 millions d’euros. Un début de mercato malin de la part des dirigeants franciliens, également très proches de finaliser la venue de Nhosa Sangui en provenance de Reims.