Le Paris FC pigeon du mercato, pas question d'imiter le PSG

Dans : Paris FC.

Par Quentin Mallet

Avec l'arrivée de la famille Arnault à la tête du club, soutenue par Red Bull, le Paris FC veut toutefois garder les pieds sur terre. Pierre Ferracci, le président du néo-promu en Ligue 1, dément toute folie des grandeurs et affirme ne pas vouloir devenir une vache à lait.

Après plus de quatre décennies d'attente, le Paris FC est enfin de retour en Ligue 1. Un come-back qui tombe à pic puisque le club s'est fait racheter, au cours de la saison qui vient de se terminer, par la famille Arnault. Épaulée par Red Bull, cette dernière a pour ambition de faire du club francilien un prétendant aux premières places de l'élite du football français. Pour autant, à la différence de ce qu'avait fait le Paris Saint-Germain quand il est devenu une superpuissance, le PFC n'a aucunement l'intention de faire des folies. En clair, il ne faut pas s'attendre à ce que des joueurs soient surpayés ou que des grandes stars arrivent dès le début du projet. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Pierre Ferracci au micro de Sud Radio.

Le Paris FC ne veut pas se presser

« On nous prête beaucoup de velléités. Je n’ai pas l’habitude de commenter les rumeurs. On essaie d’éviter que l’arrivée de la famille Arnault dans le capital du club ne suscite quelques appétits démesurés. On essaie de définir le juste prix et surtout de ne pas nous tromper. On ne se pressera pas. On réfléchit aux équilibres financiers », a expliqué le président du Paris FC. Il faut donc comprendre entre les lignes que si des joueurs talentueux arrivent, ils seront achetés au juste prix et non pas sans réflexion derrière. En attendant, le Paris FC a tout de même dépensé 7 millions d'euros pour recruter Moses Simon au FC Nantes.