Le Paris FC veut les titres, mais pas l’image du PSG

Dans : Paris FC.

Par Eric Bethsy

Promu en Ligue 1, le Paris FC affiche de grandes ambitions pour l’avenir à long terme. Le club francilien rêve de briller sur la scène européenne, sans forcément suivre le chemin emprunté par le Paris Saint-Germain.

Les comparaisons avec le Paris Saint-Germain seront quasiment inévitables. Etant donné la puissance financière de ses actionnaires, le Paris FC sera très attendu dans son recrutement et sa capacité à titiller le champion de France dans les années à venir. Le promu a certes de grandes ambitions, et notamment sur la scène européenne. Mais le président Pierre Ferracci assure que le récent deuxième de Ligue 2 n’imitera pas le voisin parisien.

7 euros le match, le Paris FC draguent les supporters parisiens https://t.co/hT1MUIbKm0 — Foot01.com (@Foot01_com) June 20, 2025

« Vous imaginez qu'il y a un supporter qui m'a dit, quand on a annoncé l'arrivée de la famille Arnault et de Red Bull : "Mais on va rentrer dans la nébuleuse de Red Bull avec sa multi-propriétés !", a relayé le dirigeant auprès d’ici Paris Île-de-France. Je lui ai dit : "Est-ce que vous voyez vraiment la famille Arnault, propriétaire de LVMH, devenir un satellite de la galaxie Red Bull, que je respecte par ailleurs ?" Je vous dirais de la même façon : "Est-ce que vous voyez le Paris FC, avec un actionnaire majoritaire comme la famille Arnault, devenir simplement le "petit frère" du PSG ?" On sait qu'on est loin d'eux en matière de palmarès. On sait qu'on arrive en Ligue 1 après 46 ans d'abstinence. Qu'on a un bout de chemin à faire. »

Le Paris FC fera différemment

« Mais on aura une trajectoire propre qui se différenciera de celle du PSG. Moi, j'espère qu'un jour, le Paris FC gagnera une Coupe d'Europe. Mais pour se construire un palmarès équivalent à celui du PSG, il faut se lever de bonne heure ! Une trajectoire propre, avec une image et une identité fortes qui ne seront pas celles du PSG, qui seront respectueuses du club. On prendra le temps. On ne va pas considérer qu'on arrive en Ligue 1 et qu'on est le concurrent du PSG. On arrive en Ligue 1 pour se maintenir, je l'espère, avec des atouts et de la force qui nous permettent de ne pas vivre une année difficile », a annoncé Pierre Ferracci avec humilité et ambition.