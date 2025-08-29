Le Paris FC va encore frapper fort

Dans : Paris FC.

Par Nathan Hanini

Au début de l’été, le Paris FC avait sondé Hamari Traoré. L’ancien joueur du Stade Rennais devait rejoindre la capitale française pour en devenir le nouveau capitaine. Mais Red Bull avait stoppé l’opération. Ces dernières heures, le PFC relance la piste du latéral de la Real Sociedad.

Hamari Traoré va-t-il revenir en France ? Le latéral de la Real Sociedad n’a toujours pas disputé une seule minute avec le club espagnol depuis la reprise de la Liga. Cantonné au banc sur les deux premières journées, l’international malien (59 sélections, trois buts) est sur le départ. À 33 ans, l’ancien joueur du Stade Rennais est courtisé pour un retour en Ligue 1. Après avoir fermé sa porte, le club du Paris FC va relancer le dossier. Le club de la capitale cherche de l’expérience au sein d’une défense mise à rude épreuve depuis le début de saison.

Le Paris FC relance la piste

Initialement bloqué par Red Bull, le Paris FC a relancé la piste de l’international malien. Foot Mercato évoque que le club francilien veut rapidement trouver un accord avant la fin du mercato, c’est-à-dire avant lundi 20H. Stéphane Gilli a besoin en priorité d’un latéral droit et Hamari Traoré répond aux exigences. Avec plus de 223 matchs de Ligue 1 à son actif, l’ancien rennais amènera son expérience au sein d’un club qu’il a déjà connu par le passé. Traoré a connu le Paris FC pendant une année lors de la saison 2012/2013. Victime d’une rupture des ligaments croisés, l’an passé, le Malien va chercher à se relancer en vue de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc cet hiver. Mais également en vue d’une potentielle Coupe du monde l’été prochain en Amérique du Nord. Il ne reste que quelques jours pour trouver un accord.