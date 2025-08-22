Le Paris FC va à Marseille pour tout casser

Dans : Paris FC.

Par Claude Dautel

Le Paris FC se déplace samedi au Vélodrome dans un contexte explosif. Après l'incroyable semaine vécue par l'OM, le club de la capitale sait que Marseille doit gagner sous peine de crise, mais le PFC n'a pas peur.

Le promu parisien et sa centaine de supporters auront fort à faire pour s'imposer samedi à Marseille. Car c'est une évidence, tout autre résultat qu'une victoire pourrait pousser le club phocéen dans le précipice après seulement deux journées de Ligue 1. C'est donc une équipe surmotivée par Roberto De Zerbi que le Paris FC va défier après une défaite initiale à Rennes. La formation de Stéphane Gilli étant également tombée à Angers, l'équipe qui tombera risque d'être tout en bas du classement. Dans l'effectif, il y a plusieurs joueurs qui ont des atomes crochus avec l'OM, c'est par exemple le cas de d'Ilan Kebbal, le milieu de terrain du Paris Football Club, qui est né à Marseille. Avant ce choc, le joueur a reconnu qu'il savait que cela ne sera pas facile pour son club, mais il ne part pas battu.

Le Paris FC n'a pas peur du Vélodrome

Se confiant dans Le Parisien, Ilan Kebbal estime que le Paris FC ne doit pas cogiter et que tout est possible. « Ça fait toujours plaisir de jouer dans chez soi et dans sa ville. C’est sûr que c’est un match spécial mais pour tout le monde, même pour ceux qui ne sont pas de Marseille (...) Ça va être difficile mais on y va pour prendre des points. On doit jouer notre football sans se préoccuper du contexte. On doit rester soudés, montrer de la personnalité et il y aura des opportunités. Mais on l’a vu à Angers, en Ligue 1, être à 98 % ne suffit pas. Il faudra être à 100 %, voire plus, surtout contre à l’OM où il a y aura des joueurs de classe mondiale face à nous », a rappelé le milieu de terrain du Paris FC, qui pourra tout de même compter sur le soutien d'une centaine de fans. En effet, le PFC n'étant pas le PSG, les autorités ont autorisé le déplacement de supporters parisiens en nombre toutefois limité.