Le Paris FC s'offre Willem Geubbels (off)

Dans : Paris FC.

Par Corentin Facy

Belle prise pour le Paris FC, qui a officialisé ce dimanche la signature de l’avant-centre de 24 ans Willem Geubbels. L’ancienne pépite de l’AS Monaco et du FC Nantes débarque en provenance de Saint-Gall pour 9 millions d’euros.

« Le Paris FC est heureux d’annoncer la signature de Willem Geubbels en provenance du FC Saint-Gall. L’attaquant français de 24 ans s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2030. Avec son expérience en France et en Suisse, ainsi que sa capacité à marquer et à créer des occasions, Willem Geubbels vient renforcer le secteur offensif du Paris FC. Le club lui souhaite la bienvenue et beaucoup de réussite sous ses nouvelles couleurs » écrit le club francilien sur son site internet. Geubbels débutera avec le PFC ce samedi par un choc puisque le promu francilien se rend dans une semaine au Vélodrome pour y défier l’OM.