Le Paris FC voit très grand, ce renfort le prouve

Le retour du Paris FC en Ligue 1 pousse les nouveaux propriétaires à revoir l'organigramme du club. A la recherche d'un directeur technique, les Franciliens ont trouvé chaussure à leur pied avec un ancien du Bayern Munich.

Avec le rachat du club par la famille Arnault, épaulée par le savoir-faire et les méthodes de Reb Bull, le Paris FC est clairement entré dans une nouvelle ère. Après plus de quatre décennies d'attente, l'équipe dirigée par Stéphane Gilli est parvenue à retrouver l'élite du football français. En Ligue 1, cette dernière ne compte toutefois pas juste faire bonne figure. Les objectifs sont assumés : faire du PFC, à terme, un club bien installé dans le haut du classement français. Pour cela, il ne suffit pas juste de recruter de nouveaux joueurs. Le travail se fait aussi en coulisses avec des changements dans l'organigramme. Aux dernières nouvelles, les dirigeants cherchaient un nouvel élément pour développer leur projet.

Le Paris FC chamboule son organigramme

À en croire les révélations de L'Equipe, le Paris FC est à la recherche d'un nouveau directeur technique. Pour ce poste, les Franciliens pensent à Marco Neppe. L'Allemand a passé près de 10 ans au Bayern, d'abord en tant que recruteur (2014-2017), puis en tant que directeur du recrutement (2017-2021) avant de terminer son aventure bavaroise en qualité de directeur technique (2021-2024). Le quotidien sportif français révèle que le dirigeant de 39 ans fait déjà profiter de son savoir-faire et de son expertise au Paris FC après avoir été amené par Red Bull. Dans les prochains mois, la direction parisienne entend bien faire de lui son nouveau directeur technique.

Avec un tel recrutement dans son organigramme, le Paris FC se dote d'un dirigeant doté d'une expérience non négligeable pour faire passer un cap au club francilien. A l'heure où les rêves d'Europe dans les années à venir sont grands, les espoirs sont de plus en plus palpables.