Le Paris FC rêve d’une pépite italienne de 20 ans

Le Paris FC avance ses pions doucement mais surement sur le marché des transferts. Le club francilien ne manque pas d’ambition et cible une pépite du football italien pour renforcer son milieu de terrain.

Promu en Ligue 1 cette saison, le Paris FC souhaite profiter de son important budget mercato pour bâtir un effectif lui permettant de nourrir de belles ambitions. Le club francilien a déjà bouclé les signatures de Moses Simon et de Nhoa Sangui, et souhaite continuer ses emplettes sur le marché des transferts. L’objectif est de bâtir un effectif composé de joueurs à forte expérience mais aussi de jeunes éléments très prometteurs, susceptibles d’être revendus dans le futur. Dans cette seconde catégorie, le PFC a justement identifié Aaron Ciammaglichella.

Selon les informations de Foot Mercato, le club détenu par la famille Arnault est très intéressé par le jeune milieu de terrain italien de 20 ans. En fin de contrat avec le Torino dans un an, il représente une belle opportunité de marché pour le Paris FC, d’autant que les discussions entre Aaron Ciammaglichella et son club pour une prolongation sont actuellement en stand-by. Le média spécialisé ajoute que Red Bull, co-propriétaire du Paris FC, est impliqué dans les discussions pour tenter de parvenir à un accord.

La concurrence sera toutefois importante pour le promu en Ligue 1 puisque de nombreux clubs italiens et étrangers sont également venus aux renseignements pour l’international espoirs italien. Cette piste prouve en tout cas l’ambition du Paris FC sur le marché des transferts car si Aaron Ciammaglichella n’a pas réalisé une grande saison au Torino, où il a été jugé encore un peu tendre pour la Série A, son potentiel ne souffre d’aucune contestation en Italie. Le prix d’un éventuel transfert n’a pas été divulgué mais le PFC espère pouvoir boucler le deal à un prix raisonnable au vu de la situation contractuelle du joueur. Le plus difficile sera finalement de le convaincre et de devancer la forte concurrence européenne sur ce dossier.