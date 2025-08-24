Le Paris FC prêt à tenter le gros coup N’Golo Kanté ‍?

Dans : Paris FC.

En quête de jolis coups pour embellir son effectif durant cette fin de mercato estival, le Paris FC s’est vu proposer N’Golo Kanté. Un paris intéressant à tenter pour le promu francilien ?

Arrivé en Ligue 1 avec de grandes ambitions, celles portées par la famille Arnault et Red Bull qui ont racheté le club francilien l’année dernière, le Paris FC connaît un départ compliqué dans l’élite du football français. Défait à Angers pour sa rentrée (0-1), le PFC a pris une belle claque du côté de Marseille samedi (2-5). Avant-dernier du championnat avec zéro point au compteur, le promu semble bien parti pour jouer le maintien cette saison. À moins que le Paris FC ne réalise une fin de mercato de folie en recrutant de grands joueurs à prix d’or pour booster son effectif ?

Après avoir déboursé 45 millions d’euros sur le marché des transferts, avec notamment les arrivées d’Otávio, Moses Simon, Willem Geubbels, Nhoa Sangui ou Kevin Trapp, le deuxième club de Paris pourrait frapper fort dans le sprint final du mercato d’été. En se plongeant notamment dans le dossier N’Golo Kanté ? C’est possible, sachant que d’après les informations de Foot Mercato, l’international français a été proposé aux dirigeants parisiens au cours des derniers jours. « Le représentant du joueur lui cherche une porte de sortie depuis quelques jours. Dans ce cadre, il a été proposé à plusieurs clubs français, dont l’AS Monaco et le Paris FC », explique le média spécialisé dans les transferts.

Al-Ittihad ouvre la porte à un départ de N’Golo Kanté

Une annonce étonnante, car pour l’instant, jamais le nom de Kanté n’avait été évoqué du côté du PFC. Mais après deux ans en Arabie Saoudite, et alors que son club d’Al-Ittihad a ouvert la porte à un départ du Français avant la fermeture du marché des transferts, Kanté pourrait relever un nouveau challenge cet été. Bien utilisé par Laurent Blanc au cours des deux dernières saisons, avec plus de 35 matchs joués par an, le joueur de 34 ans va devoir prendre une décision importante pour la fin de sa carrière. Également pisté par un autre club saoudien, à savoir Al-Qadsiah, l’ancien de Chelsea peut-il se laisser tenter par l'ambitieux projet du Paris FC ? Probablement, surtout s’il veut rester dans le viseur de Didier Deschamps en vue de la Coupe du Monde 2026…