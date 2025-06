Le Paris FC prêt à miser sur un buteur sans club ‍!

Dans : Paris FC.

Par Claude Dautel

Le Paris FC va devoir se renforcer pour son retour en Ligue 1, et les dirigeants travaillent sur plusieurs pistes. L'une d'elles mène vers un attaquant bien connu en France et qui a été formé au PFC.

Bien peu d'amateurs de football le savent, mais Karl Toko-Ekambi a été formé au Paris FC, lui qui est né dans la capitale. Mais l'attaquant international camerounais est ensuite parti à Sochaux, avant de connaître la carrière que l'on sait. A 32 ans, Toko-Ekambi est désormais libre après 18 mois passés à Al-Ettifaq où aucune prolongation de contrat ne lui a été proposée. Et à en croire le site spécialisé AfricaFoot, les dirigeants du Paris Football Club sont venus prendre des renseignements auprès des représentants de Karl Toko-Ekambi afin surtout de connaître ses prétentions salariales. « Alors qu’il percevait près de 3,5 millions d’euros par an en Arabie saoudite, Toko-Ekambi pourrait consentir à un effort financier pour revenir dans son club formateur », précisent nos confrères.

Toko-Ekambi de retour dans son club formateur ?

ASSE : Le Paris FC climatisé par le prix de Stassin https://t.co/aci14wtICQ — Foot01.com (@Foot01_com) May 15, 2025

Pour l'instant, cette demande de renseignements n'a pas été suivie d'une offre du Paris FC pour l'attaquant, lequel a déjà d'autres contacts, et pas uniquement en Europe. Cependant, Karl Toko-Ekambi donne la priorité à la Ligue 1 et à l'Europe pour la suite de sa carrière. Parmi les clubs éventuellement tentés pour relancer l'attaquant international camerounais, on évoque la Turquie, mais également la Major League Soccer. Pour en revenir au Paris FC, on a récemment parlé de la piste menant à Lucas Stassin, qui s'est révélé sous le maillot de l'AS Saint-Etienne. Mais l'appétit des dirigeants stéphanois concernant leur buteur vedette aurait fait reculer les dirigeants parisiens, lesquels veulent bien faire des efforts, mais pas des folies. Le retour en Ligue 1 du PFC ne justifiera pas tout.