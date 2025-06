Le Paris FC prépare un gros coup à l'OL

Dans : Paris FC.

Par Corentin Facy

Le mercato du Paris FC est lancé sur de bons rails avec les signatures de Moses Simon et de Nhoa Sangui. Mais le club parisien ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin, et scrute notamment les bonnes affaires à l’OL.

Promu en Ligue 1, le Paris FC aborde le premier mercato estival de l’ère Arnault avec ambition. Pas question de surpayer des joueurs ou de faire venir des grandes stars mondiales tout de suite, l’objectif du club francilien est d’abord de bâtir un effectif cohérent pour bien figurer en Ligue 1. Dans cette optique, le promu a déjà fait venir l’expérimenté Moses Simon et le jeune espoir Nhoa Sangui. Deux renforts qui en appellent d’autre, le PFC ayant par exemple soumis une proposition à Benjamin André, en fin de contrat avec Lille dans un an.

Officiel : Moses Simon signe au Paris FC https://t.co/7cnYCQZcPL — Foot01.com (@Foot01_com) June 25, 2025

Dans son édition du jour, L’Equipe nous apprend que la direction du club francilien cible par ailleurs un gardien, un latéral droit, un défenseur central, deux milieux, un buteur et un ailier. Avec toujours dans l’idée de réaliser de bonnes affaires et de se montrer malin pour ne pas surpayer. En ce sens, les dirigeants du Paris FC regardent avec beaucoup d’attention ce qu’il se passe actuellement du côté… de l’Olympique Lyonnais.

Le Paris FC très attentif à la situation de l'OL

En effet, le deuxième de Ligue 2 en 2024-2025 est très attentif aux opportunités de marché et « reste à l’affût » d’une bonne affaire à saisir du côté de l’OL, dans une situation financière urgente et qui pourrait être contraint de vendre des joueurs dans la précipitations dans les jours à venir. Aucun nom n’a pour l’instant été évoqué, mais on imagine aisément que plusieurs joueurs de l’effectif de l’Olympique Lyonnais sont susceptibles de plaire au Paris FC. Si des éléments comme Thiago Almada, Malick Fofana et Georges Mikautadze semblent encore inaccessibles, ce n’est pas le cas de joueurs plus prometteurs comme Tanner Tessmann, Saël Kumbedi ou encore Enzo Molebe.