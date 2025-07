Le Paris FC oublie Mbemba avec un roc à 50 ME

Dans : Paris FC.

A la recherche d’un solide renfort en défense centrale, le Paris FC a étudié la piste Chancel Mbemba. Mais le club francilien pourrait finalement opter pour un défenseur brésilien du FC Porto.

Promu en Ligue 1 et doté d’une force de frappe financière importante, le Paris FC sera l’un des acteurs majeurs du mercato en France. Le club francilien souhaite bâtir un effectif compétitif pour se maintenir sans trembler dans l’élite et rapidement prétendre aux places européennes. Pour cela, des renforts sont souhaités dans toutes les lignes et notamment en défense centrale. A ce poste, le PFC a d’ores et déjà pris la température avec Chancel Mbemba, libre depuis son départ de l’Olympique de Marseille le 30 juin.

Le Congolais n’est pas le seul défenseur que surveille la cellule de recrutement parisienne puisque Foot Mercato nous apprend que Otavio, le roc brésilien évoluant au FC Porto est également ciblé. Titulaire en début de saison avec le club portugais, le défenseur d’1m88 a ensuite perdu sa place et un départ est dans les tuyaux le concernant. Le média spécialisé nous apprend que le joueur a une clause libératoire de 50 millions d’euros, mais le Paris FC sait que Porto sera ouvert à un départ pour une somme bien plus raisonnable. Des discussions ont ainsi été engagées avec le joueur afin de conclure son arrivée.

Il sera ensuite nécessaire de négocier avec Porto afin de savoir pour quelle somme un accord peut-il être trouvé. Sur le papier, le coup semble plutôt malin alors que le joueur, recruté à l’hiver 2024 pour 12,3 millions d’euros en provenance de Famalicão, était considéré jusqu’à présent comme un défenseur à très fort potentiel. Après une demi-saison délicate au Portugal, l’opportunité pour lui est belle de se relancer en Ligue 1 dans un club au projet ambitieux. Tout le monde pourrait finalement être gagnant y compris le Paris FC, en attendant de voir l’indemnité d’un possible transfert pour ce joueur valorisé à hauteur de 10 millions d’euros par Transfermarkt.