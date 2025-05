Le Paris FC monte en Ligue 1 et prévient le PSG

Dans : Paris FC.

Par Quentin Mallet

Fraîchement promu en Ligue 1, le Paris FC pourrait faire parler sa nouvelle puissance financière pour tenter de faire de la concurrence au PSG. Mais Antoine Arnault ne veut surtout pas brûler les étapes.

En fin d'année 2024, le Paris FC entrait dans une toute nouvelle ère. La famille Arnault, via Agache, filière du groupe LVMH, rachetait le club francilien en collaboration avec RedBull. Quelques semaines plus tard, on voyait un certain Jürgen Klopp dans les travées du stade Charléty. Un changement de dimension qui a pris définitivement forme lors de l'officialisation de la montée le 2 mai dernier, après le match nul face à Martigues. Désormais, le PFC sait qu'un siège l'attend en Ligue 1 la saison prochaine. Forcément, avec la puissance financière de la famille Arnault, on peut croire que le club parisien va directement tenter de faire de l'ombre au Paris Saint-Germain. Sauf que pour Antoine Arnault, il n'est pas question de brûler les étapes.

Le PFC ne concurrence pas le PSG

Le Paris FC veut recruter 3 cadres de Ligue 1 https://t.co/mJOhZFunBc — Foot01.com (@Foot01_com) May 7, 2025

Dans un entretien accordé à Téléfoot, le fils de Benard Arnault a expliqué qu'il partageait la vision de Pierre Ferracci, le président du Paris FC. Pour eux, il ne faut pas que le club parisien aille trop vite afin de se construire pas à pas, dans les règles. « Brûler les étapes dans le football, ça marche quand même très rarement. On va essayer de construire un club de Ligue 1 qui tient la route. Bon milieu de tableau. Et ensuite on verra ! Cette équipe a un petit quelque chose d'extraordinaire, avec un coach fantastique. Je ne sais pas, il peut se passer des petits miracles dans le foot, vous le savez bien », a déclaré l'actionnaire majoritaire du PFC au micro de Téléfoot. En clair, il ne faudra pas s'attendre à voir le Paris FC concurrencer le PSG la saison prochaine. Le champion de France est prévenu, même si le club de la famille Arnault est forcément tenté de voir grand avec cette montée validée dès la prise en mains du club.