Le Paris FC mise tout sur un attaquant à 50 ME

Dans : Paris FC.

Par Eric Bethsy

Porté par ses riches actionnaires, le Paris FC va massivement investir sur le recrutement d’un avant-centre. Le promu a fait du Nantais Matthis Abline sa nouvelle priorité. Mais les exigences financières du président Waldemar Kita représentent un sérieux obstacle.

A une semaine de la reprise de la Ligue 1, le FC Nantes et le Paris FC vont s’affronter en amical samedi. Ce sera l’occasion pour eux de continuer les échanges au sujet de Matthis Abline (22 ans). Après son échec pour l’attaquant de l’Olympique Lyonnais Georges Mikautadze, le promu a fait du Nantais sa priorité pour le poste de numéro 9. Les discussions avec la direction des Canaris ont débuté depuis plusieurs semaines, pour le moment sans succès.

Nos confrères du Parisien ont appris que le Paris FC ne comptait pas dépasser la barre des 25 millions d’euros sur ce transfert. C'est effectivement le montant de l'offre transmise selon L'Equipe. Une proposition largement insuffisante pour satisfaire Waldemar Kita. Il faut dire que le président du FC Nantes n’a pas un besoin urgent de vendre son buteur. Cet été, principalement grâce au défenseur central Nathan Zézé, vendu pour 20 millions d’euros aux Saoudiens de Neom, le dirigeant a déjà récolté plus de 40 millions d’euros. Seule une offre conséquence pourra l’inciter à transférer son attaquant sous contrat jusqu’en 2028. Et dont il estimait publiquement la valeur à 50 millions d'euros.

Abline séduit par le PFC

A priori, un accord sera beaucoup plus facile à trouver avec Matthis Abline. L’ancien joueur du Stade Rennes a des prétendants à l’étranger, y compris Wolverhampton qui devrait envoyer une offre dans les prochaines heures. Mais l’international Espoirs tricolore privilégie une aventure supplémentaire en France avant de quitter l’Hexagone. Séduit par le projet parisien, le Canari se verrait bien rejoindre le Paris FC et imiter son ancien coéquipier Moses Simon. Tout dépendra donc de la capacité des Parisiens à faire craquer Waldemar Kita dont les exigences financières avaient refroidi l’Olympique de Marseille en début de mercato.