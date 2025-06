Le Paris FC lâche une offre minuscule pour un ailier de L1

Dans : Paris FC.

Par Alexis Rose

Une nouvelle fois brillant avec Nantes cette saison, Moses Simon pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge durant ce mercato estival. Puisque le Paris FC négocie actuellement avec le FCN pour le transfert de l’attaquant nigérian.

Débarqué à Nantes en 2020 en provenance de Levante, Moses Simon est clairement entré dans le cœur des supporters des Canaris, notamment en remportant la Coupe de France 2022. Mais après cinq saisons de très bonne facture du côté de La Beaujoire, et alors qu’il arrive à un an de la fin de son contrat, l’international nigérian pourrait bien faire ses valises dans les semaines qui arrivent. Tout simplement parce que le Paris FC continue de presser pour le recruter. Selon Ouest-France, le club promu en L1 a même déjà transmis une offre de 5 millions d’euros à la famille Kita pour Simon. Une proposition refusée par les Canaris, qui attendent beaucoup plus pour lâcher leur meilleur joueur, auteur d’une nouvelle saison pleine avec 8 buts et 10 passes décisives.

Le Paris FC veut recruter Moses Simon

Malgré ce premier refus, les négociations, jugées « intenses et régulières », continuent entre les deux clubs, puisque selon L’Equipe, le PFC « souhaite faire du virevoltant ailier la première recrue significative de son mercato ». Autant dire que le club de la famille Arnault va augmenter son offre pour Simon jusqu’à avoir gain de cause dans ce dossier ? Probablement, Moses Simon étant « emballé par le projet que lui a proposé le PFC » par visio interposée. Alors que le FCN s’apprête à changer d’entraîneur, sachant que Luis Castro doit prendre la place d’Antoine Kombouaré d’ici à la reprise fin juin, le club jaune et vert a donc de grandes chances de perdre son joueur le plus décisif des dernières saisons sous la pression du club parisien, qui s’avance comme l’un des grands animateurs du mercato d’été.