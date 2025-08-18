Le Paris FC ira à Marseille avec quelques supporters

Dans : Paris FC.

Par Claude Dautel

Pour le deuxième match de la saison, le Paris FC se déplace le week-end prochain au Vélodrome pour y défier l'Olympique de Marseille. Contrairement au PSG, le PFC pourra compter sur ses supporters.

Présents en nombre dimanche à Angers, les supporters parisiens, version Paris FC, pourront soutenir leur équipe samedi prochain au Vélodrome (17h sur Beinsports), à l'occasion du choc contre l'OM. Cependant, si les autorités ont donné leur feu vert à un tel déplacement, cela sera de façon très contrôlée. Seuls deux bus seront autorités à venir de Paris vers Marseille, et la centaine de supporters qui fera le voyage jusqu'au Vélodrome aura fait l'objet d'un contrôle minutieux avant de monter dans les véhicules.

Afin d'éviter le scénario catastrophe connu lors du match OM-OL en 2023, les bus seront encadrés par les forces de l'ordre jusqu'au stade. Il s'agit du retour de supporters parisiens au Vélodrome, même s'il semble déjà acquis que pour le match OM-PSG du 21 septembre prochain, les autorités n'autoriseront pas le déplacement des fans du Paris Saint-Germain.