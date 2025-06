Le Paris FC dopé par Louis Vuitton pour la montée en Ligue 1

Dans : Paris FC.

Par Mehdi Lunay

Promu en Ligue 1, le Paris FC va changer de dimension la saison prochaine. C'est d'autant plus le cas avec la famille Arnault à la tête du club. Les joueurs parisiens s'en sont rendus compte avec les superbes cadeaux offerts par leur propriétaire pour la montée.

Paris en Ligue 1 ne rimera plus qu'avec PSG la saison prochaine. Pour la première fois depuis 35 ans, un second club parisien évoluera dans l'élite avec le Paris FC. Ce ne sera pas un promu comme les autres. En effet, le PFC possède des actionnaires très riches avec Red Bull, mais surtout la famille Arnault, actionnaire majoritaire via le fonds Agache Sport. De quoi rendre le club parisien très solide sur le plan financier et donc très ambitieux au mercato. Les noms d'Hamari Traoré (Real Sociedad) ou de l'attaquant canadien Promise David (Union Saint-Gilloise, Belgique) ont déjà été cités comme potentiels renforts.

Les joueurs du Paris FC gâtés pour la montée

Cette nouvelle équipe dirigeante va modifier le quotidien du Paris FC et les joueurs actuels l'ont récemment constaté d'une manière bien particulière. Selon les informations du Parisien, la famille Arnault s'est montrée généreuse avec les héros de la montée en Ligue 1. Les membres de l'effectif parisien ont reçu trois cadeaux venant de l'univers LVMH : une montre de marque Hublot, un sac Louis Vuitton et une paire de chaussures Berluti. De quoi faire plaisir à tout le monde.

Un onze recruté, le Paris FC va choquer la Ligue 1 https://t.co/uTeZxwF7hp — Foot01.com (@Foot01_com) June 13, 2025

Trois produits de luxe qui montrent l'implication d'Antoine Arnault et de son père Bernard dans le projet Paris FC. C'est aussi un bon moyen de consoler certains joueurs dont le rôle sera beaucoup moins important dans les prochains mois avec la vague de recrutements annoncée au sein du second club parisien de Ligue 1.