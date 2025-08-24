Le Paris FC dernier, pas de quoi paniquer

Dans : Paris FC.

Par Claude Dautel

Dernier de Ligue 1 à égalité avec Metz après avoir été battu samedi à Marseille, le Paris FC vit des débuts compliqués pour son retour dans l'élite. Mais, du côté du club de la famille Arnault, on ne panique pas.

Le calendrier annonçait un début de championnat compliqué pour le Paris Football Club, puisque le club de la capitale se déplaçait deux fois de suite, dont une fois au Vélodrome. Et après ces deux voyages loin du Stade Jean-Bouin, l'équipe entraînée par Stéphane Gilli compte zéro point. Cependant, le Paris FC va vite devoir trouver les bons réglages, car dimanche prochain, c'est le FC Metz également scotché à la dernière place de Ligue 1 qui viendra dans la capitale. Un match qui sent déjà la peur entre deux formations qui visent uniquement le maintien. Auteur d'un but splendide et d'une passe décisive contre l'OM, Ilan Kebbal sait que la saison ne sera pas un long fleuve tranquille, mais il ne panique pas.

Le Paris FC ne s'inquiète pas

Alors que la situation du Paris FC pourrait commencer à faire naître quelques doutes dans le vestiaire, même si la famille Arnault a mis beaucoup d'argent dans le mercato, Ilan Kebbal est lui serein. « Il n’y a aucune pression. Le projet n’est pas encore terminé, il commence seulement. Il faut être patient. On vient tout juste de monter, il faut se maintenir. Bien sûr qu’en recevant Metz, il faudra prendre des points, on en est conscients. Mais ce n’est pas une situation de crise. On a mis l’OM en difficulté, ce n’est pas facile, et on a su le faire. On va s’appuyer là-dessus pour aller chercher nos premiers points », a confié le milieu offensif du Paris Football Club dans Le Parisien.

Ayant connu lui la Ligue 1 et même la Serie A, Maxime Lopez a tout de même fait passer un message à ses coéquipiers parisiens après le 5-2 pris face à l'OM. « Je ne vise personne, mais on ne peut pas commettre des erreurs comme ça. La Ligue 1, ce n’est pas des blagues, quand tu fais des cadeaux, tu te fais punir », a prévenu l'expérimenté joueur du Paris FC avant un match contre Metz qui vaudra plus que trois points.