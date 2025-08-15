Le Paris FC demande du temps pour rattraper le PSG

Dans : Paris FC.

Par Eric Bethsy

De retour en Ligue 1, le Paris FC représente bien plus qu’un simple candidat au maintien. Les Parisiens auront les moyens de viser plus haut, sans trop penser au Paris Saint-Germain pour le moment.

Le Paris FC sera l’une des attractions de cette saison de Ligue 1. Malgré son statut de promu, le vice-champion de Ligue 2 monte avec une certaine étiquette dans le dos, celle d’une équipe aux gros moyens financiers. Le club de la famille Arnault peut se permettre d’investir massivement sur le marché des transferts. Résultat, les coéquipiers de Julien Lopez seront très attendus.

« On est promu en Ligue 1, il ne faut pas s’enflammer, a tempéré l’ailier du Paris FC dans les colonnes d’Ouest-France. Il faut prendre match après match. On va essayer de les gagner, on ne va pas arriver petit bras. On va vouloir mettre notre jeu en place tous les week-ends. On verra où ça nous mène au classement, mais il ne faudra pas trop s’en préoccuper. On va commencer avec Angers (le 17 août), le Vélodrome (Marseille, le 23 août) et Metz (le 31 août), à chaque fois avec le même état d’esprit, en voulant gagner. »

« On sait qu’on va être attendu, on ne va pas être un promu qui monte comme un autre, a reconnu le frère et coéquipier de Maxime Lopez. Les équipes qui vous nous affronter vont se dire qu’elles jouent le Paris FC, qu’il va falloir nous taper. On va être à fond tous les matchs. Mais viser l’Europe, ce serait fou de dire ça en début de saison. » Les Parisiens préfèrent aborder la saison avec humilité. C’est d’ailleurs avec ce même état d’esprit que de Julien Lopez évoque le derby contre le Paris Saint-Germain.

Le PSG n'est pas encore un concurrent

« Le PSG est dans une autre dimension, depuis leur victoire en Ligue des Champions. Les Qataris sont là depuis je ne sais pas combien d’années… Nous, on est un club qui commence à se faire sa place, qui vient de monter en Ligue 1. On a été racheté par de gros investisseurs, mais on garde notre identité. On ne va pas se cacher, ce sera un derby. Il n’est pas encore temps de dire qu’on va rivaliser avec eux. C’est la meilleure équipe au monde, on n’aura rien à perdre », a annoncé le Franco-Algérien alors que le premier derby n’est prévu qu’en janvier prochain.