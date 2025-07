Le Paris FC craque pour Zidane Jr

Dans : Paris FC.

Par Quentin Mallet

A la recherche d'une doublure à Obed Nkambadio dans les cages, le Paris FC a coché le nom de Luca Zidane, deuxième fils de Zinedine. A 27 ans, celui qui évolue actuellement au CF Grenade pourrait enfin connaître une première expérience en Ligue 1.

En accédant enfin à la Ligue 1 après plus de quatre décennies d'attente, le Paris FC n'a pas l'intention de faire les choses à moitié. Toutefois, comme annoncé par Antoine Arnault en mai dernier, le club francilien ne souhaite pas brûler les étapes et ne veut pas tomber dans l'investissement de masse comme l'avait fait le Qatar en arrivant au Paris Saint-Germain en 2011. L'objectif prioritaire est de créer un effectif capable de résister à une première année dans l'élite. Après, alors, les dirigeants s'activeront pour aller de plus en plus haut chercher les places européennes. Dans l'optique de se renforcer cet été, le PFC a d'ailleurs besoin de faire venir un gardien numéro 2. Et selon les informations de L'Equipe, l'heureux élu pourrait être Luca Zidane.

Le Paris FC pioche un Zidane

Obed Nkambadio, l'actuel gardien titulaire du Paris FC, aura bien besoin d'une doublure. Comme l'indique le quotidien sportif français, le club francilien a ajouté Luca Zidane dans la liste des profils étudiés. Le deuxième fils du légendaire « Zizou », actuel gardien de but titulaire du CF Grenade en Liga 2 espagnole, n'a jamais caché son ambition de vivre une première expérience en Ligue 1. Actuellement sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le club andalou, il dispose d'une clause libératoire d'un montant de 2 millions d'euros. Une somme qui ne devrait pas faire peur à la direction parisienne.

Le Paris FC n'est d'ailleurs pas le premier club à lui offrir l'opportunité de signer en Ligue 1. Avant l'écurie francilienne, Montpellier et Lens l'avait déjà approché il y a quelques saisons, sans que cela aboutisse. Quant aux Franciliens, ils s'apprêtent à valider leur troisième recrutement avec Otavio en provenance du FC Porto. Le Brésilien suit Moses Simon et Nhoa Sangui.