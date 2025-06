Le Paris FC craque pour un nouveau buteur en Ligue 1

Dans : Paris FC.

Par Eric Bethsy

Parti pour réaliser un gros recrutement, le Paris FC a notamment coché le nom de l’international malien Lassine Sinayoko. L’attaquant de l’AJ Auxerre n’est pas retenu par ses dirigeants après une saison intéressante en Ligue 1.

Ça va bouger au Paris FC. Avec le maintien comme objectif, le promu prévoit d’attirer une petite dizaine de recrues cet été. Toutes les lignes seront concernées, y compris le secteur offensif où des Auxerrois pourraient débarquer. On parlait d’un intérêt pour le milieu Gaëtan Perrin dont le coéquipier Lassine Sinayoko est également annoncé dans le viseur des Parisiens. Le média Africafoot révèle une approche concrète du Paris FC pour l’international malien (21 sélections) qui représente une occasion à saisir.

A un an de la fin de son contrat, l’attaquant polyvalent de l’AJ Auxerre n’est pas retenu par ses dirigeants. Le club bourguignon, confronté à des difficultés financières, doit vendre pour rééquilibrer ses comptes. Et la vente de Lassine Sinayoko peut lui permettre de voir l’avenir avec un peu plus de sérénité. L’AJ Auxerre perdrait tout de même un bel atout sur le plan sportif. Cette saison, l’attaquant capable d’évoluer aux postes d’ailier a disputé les 34 matchs de Ligue 1, avec 5 buts et 9 passes décisives à la clé.

Le Paris FC devancé

Ce n’est pas un hasard si le Paris FC a de la concurrence sur ce dossier. La source évoque aussi la présence de Mayence et d'Hoffenheim en Allemagne. Et rappelle que Newcastle a déjà entamé des discussions avec l’Auxerrois de 25 ans. De quoi compliquer la tâche du Paris FC qui accuse un certain tard. Car à l’heure actuelle, la tendance indique plutôt un départ de Lassine Sinayoko à l’étranger. On peut imaginer que l’attaquant ne souhaite pas évoluer chez un concurrent de son club formateur dans la course au maintien en Ligue 1.