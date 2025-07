Le Paris FC compte 34 joueurs, et c'est pas fini

Dans : Paris FC.

Récent champion de Ligue 2 et promu dans l’élite du football français, le Paris FC sera l’une des curiosités de la saison dans l’hexagone. Le club de la capitale débute sa saison avec 34 joueurs sous contrat. Ce qui est loin d’être un problème pour l'entraîneur Stéphane Gilli.

Le Paris FC a repris le chemin de l'entraînement ce jeudi. Le champion de Ligue 2 retrouve la Ligue 1 pour la première fois depuis 1979. Le club francilien sera l’attraction de la saison dans l’élite du football français. Avec des moyens colossaux pour un promu, la formation entraînée par Stéphane Gilli est attendue au tournant. Son passage dans une autre dimension la saison passée attise la curiosité. La reprise de la saison a permis au technicien français de faire le point sur son effectif, et sur le mercato du club d’Île-de-France. Le club a déjà dépensé 18 millions d’euros sur ce marché estival. Mais d’autres arrivées sont à prévoir dans un effectif déjà bien rempli.

Effectif rempli, mais des recrues attendues

Outre la prolongation de Rémy Riou annoncée ce vendredi matin sur les réseaux sociaux, le Paris FC continue de travailler sur le mercato. L'entraîneur souhaite boucler les arrivées restantes rapidement afin de préparer du mieux possible l’exercice à venir. « Avec les jeunes contrats pros, les blessés et quatre gardiens, on en est à 34 joueurs. Ma volonté est que, jusqu'au départ du stage le 19 juillet, tout le monde soit impliqué dans les séances. Il y a des joueurs sur qui on ne comptera pas cette saison. Ils le savent, en sont bien conscients et on fera tout pour leur trouver une solution. L'idéal, ce serait d'avoir bouclé notre recrutement (rires) mais c'est une évidence que plus tôt les recrues seront avec nous, mieux ce sera, » explique-t-il au journal l’Equipe. Des départs sont donc à prévoir également au sein du club de la capitale.