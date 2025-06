Le Paris FC choque la Ligue 1 avec ses salaires

Dans : Paris FC.

Par Corentin Facy

Désireux de renforcer son effectif avec des joueurs aguerris à la Ligue 1, le Paris FC a jeté son dévolu sur Moses Simon. Une perspective qui plait à l’attaquant nantais, d’autant que son salaire serait revu à la hausse.

En fin de contrat avec le FC Nantes en juin 2026, Moses Simon a une très belle cote en Ligue 1. L’ailier nigérian de 29 ans a notamment été cité dans le viseur de l’Olympique de Marseille ou encore du Stade Rennais. Mais ces derniers jours, c’est le Paris FC qui a fait le choix d’accélérer dans ce dossier, transmettant une première offre de l’ordre de 5 millions d’euros aux Canaris. Cette première offre a été refusée par Waldemar Kita, qui attend davantage pour son atout offensif n°1 et cela malgré son âge et sa situation contractuelle. Tout pourrait se décanter assez vite selon L’Equipe, qui explique qu’un accord pourrait être trouvé en ce début de semaine pour un montant à peine supérieur à celui de l’offre initiale.

Et le joueur dans tout ça ? Le quotidien national nous apprend que Moses Simon n’est pas insensible à l’approche du Paris FC, notamment pour des raisons financières. L’ancien attaquant de Levante perçoit environ 120.000 euros brut mensuels à Nantes. Un salaire que le PFC n’hésitera pas à revoir à la hausse pour convaincre Moses Simon. « Le PFC n'a de son côté aucune difficulté à proposer à Simon des émoluments qu'il n'a encore jamais touchés » écrit L’Equipe, confirmant que le Paris FC dispose de moyens financiers importants avec le rachat du club par la famille Arnault, et que de gros salaires seront distribués pour bâtir une équipe compétitive en Ligue 1.

Le Paris FC offre un beau salaire à Moses Simon

Moses Simon, qui souhaite absolument rester en Ligue 1 pour obtenir la nationalité française l’année prochaine, est en tout cas très emballé par la perspective de jouer pour le Paris FC. Il ne reste plus qu’à toutes les parties de trouver un accord. Cela ressemble à présent à un dossier qui devrait se boucler dans les jours à venir. Un coup dur tout de même pour Nantes, qui va perdre son joueur le plus décisif des cinq dernières années et au contraire, une très belle pioche pour le club francilien tout fraichement promu en Ligue 1.