Le Paris FC boucle un renfort spectaculaire

Dans : Paris FC.

Par Claude Dautel

Le Paris Football Club avance discrètement dans son mercato. Mais le promu devrait rapidement annoncer la signature d'un joueur très expérimenté de Ligue 1, Benjamin André.

L'affaire n'est pas faite, puisque le président du LOSC a du mal à accepter le départ de son capitaine à un an de la fin de son contrat, mais selon RMC et L'Equipe, Benjamin André a trouvé un accord avec les dirigeants du Paris FC. A 34 ans, le milieu de terrain de Lille est très tenté par le challenge proposé par le club de la capitale, qui souhaite s'installer durablement en Ligue 1 et pense que Benjamin André a le profil indispensable pour apporter de l'expérience dans le vestiaire de Stéphane Gilli. Même si Benjamin André et les responsables parisiens ont déjà trouvé les termes d'un accord, c'est surtout avec Olivier Létang que les choses sont un peu plus compliquées pour le Paris FC.

Le Paris FC et Lille vont devoir s'entendre

Le quotidien sportif explique que du côté d'Olivier Létang, on n'a pas l'intention d'accepter le transfert de Benjamin André vers le Paris FC ou un autre club, alors même que l'expérimenté milieu de terrain a encore un an de contrat. Pierre Ferracci et la famille Arnault vont donc devoir trouver des arguments pour faire changer d'avis le patron du LOSC, qui sait que le Stade Rennais était également tenté par la signature de Benjamin André. Mais c'est bien avec le promu que le joueur a trouvé un accord et que s'il doit partir de Lille, ce sera uniquement pour signer avec le PFC, où un contrat de trois ans l'attend. Depuis le début du mercato, le Paris FC a recruté Moses Simon, l'attaquant du FC Nantes et Nhoa Sangui, défenseur du Stade de Reims.