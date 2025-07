Le Paris FC annule ce transfert délirant

Dans : Paris FC.

Par Corentin Facy

Le Paris FC dispose de moyens importants pour bâtir son équipe lors de ce mercato estival. Mais pour le promu, hors de question de surpayer les transferts, raison pour laquelle la signature de Batista Mendy a capoté.

Le mercato a démarré fort au Paris FC avec les signatures rapidement officialisées de Moses Simon, Nhoa Sangui et Thibault De Smet. Des joueurs qui connaissent la Ligue 1 et qui vont rapidement pouvoir s’intégrer dans l’équipe de Stéphane Gilli. L’objectif du promu est clairement de bâtir un groupe cohérent, capable de se maintenir sans trembler la première année avant de gagner en ambition au fil des saisons. Pour cela, le club francilien cible des joueurs qui connaissent le championnat de France, à l’instar par exemple de Benjamin André (Lille).

Le Paris FC déclenche une vraie guerre en Ligue 1 https://t.co/1d1h2ZKruD — Foot01.com (@Foot01_com) July 13, 2025

Au milieu de terrain, un autre joueur passé par la Ligue 1 a suscité la convoitise du club présidé par Pierre Ferracci : Batista Mendy. Le milieu de terrain de 25 ans, ancien d’Angers et de Nantes et qui évolue maintenant à Trabzonspor, a fait l’objet d’un intérêt prononcé du PFC selon les informations de Foot Mercato. Le média révèle qu’un accord avait même été trouvé entre l’ancien international espoirs français et le Paris FC, mais le transfert ne verra finalement jamais le jour.

Le Paris FC renonce à Batista Mendy

En cause, les demandes jugées très excessives du club turc pour laisser filer Batista Mendy, joueur clé de l’équipe turque avec 45 matchs disputés la saison dernière toutes compétitions confondues. Le profil du joueur né à Saint-Nazaire et son expérience de la Ligue 1 en faisaient pourtant la recrue idéale pour Paris, qui se voyait bien en faire le binôme de Benjamin André la saison prochaine, alors que le capitaine de Lille a lui aussi donné son accord pour rejoindre le pensionnaire de Jean Bouin. Il faudra explorer d’autres pistes car sauf si le Paris FC décidait subitement à surpayer, ce dont on peut sérieusement douter au vu de ce début de mercato, Batista Mendy ne rejoindra pas la capitale française cet été.