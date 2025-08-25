Le Paris FC a doublé l'OL sur Lees-Melou

Dans : Paris FC.

Par Hadrien Rivayrand

Le Paris FC passe pour le moment au travers de ses débuts en Ligue 1. Le club de la capitale veut néanmoins profiter de ces derniers jours de mercato pour se renforcer.

Le PFC savait que ses débuts en Ligue 1 ne seraient pas de tout repos. Les pensionnaires de Jean Bouin en sont déjà à deux défaites en deux rencontres et une réaction est vivement attendue. Le club de la capitale a encore quelques jours devant lui pour se renforcer sur le marché des transferts. La direction francilienne veut notamment pouvoir apporter du sang neuf au milieu de terrain. L'objectif est de viser un joueur d'expérience et qui connait bien la Ligue 1. Le PFC pourrait bien finir par trouver son bonheur du côté du Stade Brestois.

Pierre Lees-Melou en route pour la capitale ?

Selon les informations de L'Equipe, l'ancienne formation de Ligue 2 vise en effet Pierre Lees-Melou. Le joueur breton n'a jamais caché ses envies d'ailleurs, lui qui était proche de l'OL il y a quelques semaines. Sous contrat avec Brest jusqu'en juin 2027, Lees-Melou doit maintenant espérer que son club se mette d'accord avec le Paris FC. Les prochaines heures seront déterminantes dans ce dossier majeur pour le club de la capitale. A 32 ans, l'ancien joueur de Dijon pourrait apporter à un promu en quête de repères. A noter qu'en plus du Brestois, le Paris FC veut également se renforcer au poste de latéral droit. La direction parisienne a manifestement décidé de passer à l'action, d'après Foot Mercato, sur Arthur. Agé de 22 ans, le Brésilien évolue sous les couleurs du Bayer Leverkusen. Cette fin de marché des transferts estival s'annonce mouvementée au PFC, qui sait qu'un maintien sera dur à aller chercher sans un effectif plus étoffé mais aussi de meilleure qualité.