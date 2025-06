L1 ‍: Le prix grimpe, Moses Simon file au Paris FC

Dans : Paris FC.

Par Quentin Mallet

Dans le viseur du Paris FC, Moses Simon s'apprête à quitter définitivement le FC Nantes après six saisons passées sur les bords de l'Erdre.

Il était la piste privilégiée du Paris FC pour renforcer son secteur offensif. Moses Simon est sur le point de s'engager pour de bon avec le fraichement promu club de la capitale. Les dirigeants parisiens avaient réussi à convaincre le joueur en lui proposant un salaire nettement supérieur aux 200 000 euros brut mensuels qu'il touchait jusqu'à présent au FC Nantes.

Toutefois, il restait encore à trouver un accord sur le montant du transfert. Désireux de ne pas se faire avoir à cause de son étiquette de club richissime, la direction francilienne a réussi à convaincre ses homologues nantais grâce à une offre de 7 millions d'euros, indiquent conjointement L'Equipe et Foot Mercato. Un montant un peu supérieur aux 5 millions d'euros annoncés ces derniers jours. Si beaucoup de supporters des Canaris espéraient plus, il ne faut pas oublier qu'il ne lui restait plus qu'une année de contrat et qu'il fêtera ses 30 ans dans moins d'un mois.