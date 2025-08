L'OM offre au Paris FC un défenseur à 10 ME

Dans : Paris FC.

Par Corentin Facy

Longtemps intéressé par Sikou Niakaté, l’OM a fait le choix de se retirer du dossier. Une aubaine pour le Paris FC, prêt à bondir sur le défenseur de 26 ans pour qui Braga réclame 10 millions d’euros.

La défense est incontestablement le chantier du mercato à l’Olympique de Marseille. Dans ce secteur de jeu, CJ Egan-Riley et Facundo Medina ont déjà rejoint le club phocéen… et ce n’est pas fini. L’OM a entamé des discussions avec le FC Bruges pour le roc équatorien Joel Ordonez, tandis qu’un renfort au poste de latéral droit ou gauche n’est pas non plus à exclure. Il y a quelques semaines, le nom de Sikou Niakaté avait également été associé au dauphin du Paris Saint-Germain.

Avec la piste Joel Ordonez, l’OM a laissé de côté le dossier du puissant défenseur central malien. Une aubaine pour le Paris FC qui a désormais le champ libre avec le retrait de Marseille et qui pourrait bien saisir l’opportunité de recruter Sikou Niakaté selon le journaliste Patrick Juillard. « Le Paris FC cherche encore à se renforcer derrière. Parmi les profils ciblés figure Sikou Niakaté (26 ans), le défenseur central international malien du Sporting Braga. Un temps annoncé à l'OM cet été, l'ex de Guingamp et de Metz est estimé autour de 10 ME » a publié sur son compte X le journaliste de Sport 360.

L'OM se retire, le Paris FC fonce sur Niakaté

Sous contrat avec Braga jusqu’en juin 2028, Sikou Niakaté n’est pas contre un départ en Ligue 1 et pourrait voir d’un bon oeil un potentiel transfert au Paris FC. Reste maintenant à voir si le promu francilien sera enclin à payer les 10 millions d’euros demandés par le club portugais, qui peut réaliser une superbe plus-value avec Sikou Niakaté, lequel avait été acheté pour moins de 2 millions d’euros à Guingamp il y a deux ans. Après le défenseur Otavio, recruté pour 17 millions d’euros en provenance du FC Porto, le PFC frapperait en tout cas un deuxième très gros coup pour renforcer sa défense. Il faudra en revanche faire vite car la presse néerlandaise indique de son côté que Feyenoord, qui vient de récupérer 35 millions d'euros grâce à la vente d'Igor Paixao à l'OM, est également sur les rangs.