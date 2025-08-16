Kevin Trapp signe à Paris pour un million symbolique

Dans : Paris FC.

Par Corentin Facy

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, la signature de Kevin Trapp au Paris FC est désormais actée. Le club francilien va payer un petit million d’euros pour s’offrir l’international allemand.

C’est pour ce genre de coup que le Paris FC va faire parler de lui à l’échelle mondiale. Plutôt axé sur un mercato made in Ligue 1 jusqu’à présent, le club francilien s’est mis d’accord avec Kevin Trapp. L’ancien gardien du Paris Saint-Germain va rejoindre le promu francilien. Sa venue ne fait plus aucun doute à présent selon Florian Plettenberg, qui révèle l’existence d’un accord total entre le PFC et l’Eintracht Francfort.

Le PFC paie 1 million pour Kevin Trapp

Le club détenu par la famille Arnault va payer seulement 1 million d’euros pour s’offrir le gardien de 35 ans, dont la visite médicale et l’officialisation du transfert sont prévues la semaine prochaine. Ironie du sort, l’ancien gardien du PSG pourrait débuter sa nouvelle carrière au Paris FC par un match… au Vélodrome contre l'OM, samedi prochain à 17 heures. Un joli clin d’oeil du destin pour celui qui a porté à 91 reprises les couleurs du club Bleu et Rouge.