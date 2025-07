El Bilal Touré détourné de l'OM pour signer à Paris

Dans : Paris FC.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un attaquant pour suppléer Amine Gouiri la saison prochaine, l’OM a coché le nom d’El Bilal Touré. Mais le Paris FC est aussi intéressé par le buteur malien de l’Atalanta Bergame.

Prêté par l’Atalanta Bergame à Stuttgart, El Bilal Touré a bouclé une saison en dents de scie en Allemagne avec 3 buts et 1 passe décisive en 17 matchs toutes compétitions confondues. Le bilan est globalement décevant pour l’ancien attaquant du Stade de Reims, dont le potentiel est pourtant reconnu par les scouts des plus grands clubs européens. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’Atalanta Bergame a dépensé 30 millions d’euros pour le recruter à Almeria en 2023. Le club italien, déçu du rendement de son joueur, ne s’opposera toutefois pas à un départ cet été, une situation qui a retenu l’attention de deux clubs de Ligue 1 : l’Olympique de Marseille et le Paris FC.

El Bilal Touré doit privilégier le Paris FC à l'OM

OM : Longoria fait sa spéciale pour El Bilal Touré https://t.co/sGMCX01Iiw — Foot01.com (@Foot01_com) July 3, 2025

Le club phocéen cherche une doublure à Amine Gouiri tandis que le promu parisien est plutôt à la recherche d’un titulaire au poste de numéro neuf. Une chose est sûre, El Bilal Touré a tout intérêt à privilégier la piste menant au PFC selon Amadou Pathé Diallo, ex-milieu de terrain puis sélectionneur du Mali, interrogé par Africafoot. « Marseille est un très grand club, qui va disputer la Ligue des Champions. Sur le papier, c’est tentant. Mais est-ce le meilleur endroit pour un joueur qui a vécu deux saisons pas toujours faciles de se relancer ? Je n’en suis pas certain. A Marseille, il y a beaucoup de pression, d’attentes. Alors qu’au Paris FC, il y aura un peu plus de tranquillité. Bien sûr, on suivra de près les performances du club, de ses recrues, mais pour Touré, cela aurait du sens » estime Amadou Pathé Diallo, convaincu que le Paris FC serait la destination idéale pour El Bilal Touré lors de ce mercato estival.

L’OM ne semble de toute façon pas en faire une priorité pour l’instant, le club phocéen ayant entamé des discussions avec Pierre-Emerick Aubameyang pour un retour de l’attaquant gabonais cet été. Ce qui peut laisser le champ libre au Paris FC, qui devra cependant se méfier de la concurrence des autres clubs européens dans ce dossier.