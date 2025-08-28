Duel Paris-Monaco pour N'Golo Kanté

Dans : Paris FC.

Par Nathan Hanini

N’Golo Kanté va-t-il revenir en France ? L’international français est suivi de près par l’AS Monaco, mais également par le Paris FC. L’ancien joueur du Stade Malherbe de Caen pourrait retrouver la Ligue 1 en cette fin de mercato. Un moyen d’évaluer son niveau de jeu sur le sol européen avant une possible Coupe du monde l’été prochain.

C’est à la mode ces derniers temps, les champions du monde 2018 retrouvent l’hexagone pour une bonne dose de nostalgie. Après Florian Thauvin du côté de Lens, Paul Pogba à Monaco et Olivier Giroud à Lille, voici désormais que N’Golo Kanté pourrait lui aussi faire son retour. Bien inspiré par les débuts fracassants de son compatriote à Lille, l’ancien joueur de Chelsea pourrait reformer une paire au milieu de terrain avec la Pioche dans les prochaines semaines. Depuis quelques jours, l’AS Monaco a laissé entrevoir une arrivée de l’ancien joueur du Stade Malherbe de Caen. Le journal l’Equipe précise ce jeudi que le club de la Principauté est dépeuplé au sein de son entre jeu.

Kanté, le choix entre Monaco et le Paris FC

L'AS Monaco aurait scruté le marché ces derniers jours pour un milieu de terrain, selon @lequipe.



Déjà évoqué par @footmercato, N'Golo Kanté aurait été proposé à l'AS Monaco.



Pour l'instant, ces derniers n'auraient pas repoussé cette approche, comme indiqué par @Abdel_hamed6. pic.twitter.com/IDVxZEDbiX — AS Monaco Mercato (@ASM_Mercato) August 28, 2025

Le quotidien français explique que le club du Rocher va perdre prochainement Soungoutou Magassa. L’international espoirs est tiraillé entre Francfort et West Ham. Outre les habituels titulaires Denis Zakaria et Lamine Camara, Adi Hütter devra attendre le mois d’octobre avant de retrouver Paul Pogba. Monaco doit donc trouver du renfort d’ici-là, et la piste N’Golo Kanté est ouverte. L’Equipe dévoile que le joueur a été proposé à l'ASM. Ces derniers n’ont absolument pas fermé la porte à un retour en Ligue 1. Mais un autre concurrent va entrer dans la danse, le Paris FC. La nouvelle superpuissance financière du football français a besoin de renforts dans sa quête du maintien en Ligue 1. Après avoir chipé Pierre Lees-Melou à Brest, le club de la capitale a également ouvert la porte à une venue du champion du monde 2018. Le joueur n’a pas non plus fermé la porte au club parisien selon le journal l’Equipe. L’international français est en jambes et enchaîne les matchs du côté de l’Arabie Saoudite, de quoi rassurer son potentiel futur club sur sa condition physique.