Daniel Riolo détruit le projet du Paris FC

Par Corentin Facy

Le Paris FC a manqué ses retrouvailles avec la Ligue 1 ce dimanche en s’inclinant à Angers (1-0). Au-delà de cette première défaite, c’est surtout le mercato francilien et le projet de la famille Arnault qui pose question.

Malgré un mercato à 45 millions d’euros, le Paris FC est loin d’afficher une équipe compétitive en Ligue 1. Et pour preuve, le club détenu par la famille Arnault a manqué son premier match de la saison en s’inclinant à Angers dimanche après-midi (1-0). Au total, le PFC a pour l’instant recruté Otavio, Sangui, Geubbels, Simon et De Smet, un mercato pas franchement emballant pour un nouveau riche du football français, dont l’objectif doit être de rapidement lutter pour les places européennes. Au micro de RMC, Daniel Riolo s’est justement interrogé sur le projet du Paris FC. Le journaliste de l’After Foot ne comprend pas vraiment où veulent en venir la famille Arnault ainsi que Red Bull, avec un mercato trop timide aux yeux de notre confrère, qui conseille au contraire au PFC d’assumer ses ambitions avec un mercato plus agressif pour rapidement viser le haut du classement en Ligue 1.

🔚 90+6’ Fin du match.



Pour leur retour en Ligue 1, nos Parisiens s’inclinent à Angers. Ils auront tout tenté en 2nde mi-temps sans pour autant parvenir à trouver la faille dans la défense angevine.



1️⃣-0️⃣ #SCOPFC pic.twitter.com/GMJXhWP0YF — Paris FC (@ParisFC) August 17, 2025

« Pour l’instant ça ne marche pas, pour l’instant, on n’est pas dans le projet qui a été décrit. Au-delà du mercato, je pose la question : quelle est l’idée du PFC, que veulent-ils faire ? Objectif entre 8e et 13e ? Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi ça devrait être l’objectif du PFC. Mais vas-y franchement, sort l’oseille. Dans ce championnat où la moitié des équipes sont des cadavres, tu es l’un des seuls clubs qui a de l’oseille, je ne comprends pas, vas-y direct. Envoie et va tout de suite chercher entre 5e et 7e. Tu peux le faire dans ce championnat qui est faible » a d'abord lancé le journaliste avant de poursuivre.

Daniel Riolo ne comprend pas la stratégie du PFC

« Gagne du temps, brûle des étapes, envoie et va chercher les joueurs. Le PFC ne veut pas se faire pigeonner, je l’ai compris. Mais ça n’empêche pas que je ne suis pas d’accord. S’il y a un moment pour y aller et pour le faire, c’est maintenant car 70% des équipes ne peuvent pas recruter. Il faut être ambitieux tout de suite, il y a un train à prendre maintenant, envoie ton argent. Avec cette équipe-là, tu joues le maintien » s’est exprimé Daniel Riolo, très interrogatif sur le projet du Paris FC et qui attend au tournant les dirigeants franciliens en cette fin de mercato. Avec l’espoir de voir un club plus offensif sur le marché des transferts d’ici au 31 août pour afficher de belles ambitions en Ligue 1. Ce qui ne sera sans doute pas le cas si l’effectif actuel n’est pas sérieusement renforcé.