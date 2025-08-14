C'est du jamais-vu, le Paris FC innove au mercato

Dans : Paris FC.

Par Eric Bethsy

Ambitieux dans son recrutement, le Paris FC peut s’appuyer sur de solides arguments pour convaincre ses cibles. Le promu dispose d’une certaine puissance financière, sans compter le répertoire de son propriétaire bien utile au moment de discuter avec le gardien allemand Kevin Trapp.

Le Paris FC pourrait frapper fort durant les dernières semaines de mercato. Pendant qu’il tente d’attirer le milieu du RB Leipzig Amadou Haïdara et l’attaquant nantais Matthis Abline, le promu s’active pour obtenir la signature de Kevin Trapp. Le gardien de l’Eintracht Francfort n’est pas retenu à quelques mois de la fin de son contrat et le quotidien Le Parisien l’annonce tout proche d’un accord avec le club francilien. Il faut dire que le Paris FC a mis de solides arguments sur la table.

Trapp de retour à Paris, le gros coup du PFC ! https://t.co/dQiUkQDC1O — Foot01.com (@Foot01_com) August 13, 2025

D’après nos confrères de Bild en Allemagne, si le portier a demandé un bon de sortie à ses dirigeants, c’est notamment parce que le club de la famille Arnault lui offre un contrat de trois ans. La durée du bail n’est pas négligeable pour le dernier rempart âgé de 35 ans. D’autant que le Paris FC lui a également présenté un plan de reconversion en interne. Kevin Trapp peut voir loin avec le pensionnaire du Stade Jean-Bouin qui, au-delà du salaire proposé, que l’on imagine forcément intéressant pour un gardien de ce niveau, a aussi utilisé le répertoire de son actionnaire majoritaire.

Trapp bientôt chez Louis Vuitton !

L’ancien portier du Paris Saint-Germain étant un grand fan de mode, le Paris FC envisage d’en faire l’égérie de la marque Louis Vuitton qui appartient à la famille Arnault. Manifestement, cette perspective ne laisse pas Kevin Trapp insensible, lui dont l’épouse Izabel Goulard exerce la profession de mannequin. On peut dire que le couple serait dans son élément, sachant que le projet sportif du Paris FC vaut aussi le détour.