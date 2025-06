Adieu Stassin, le Paris FC vise un buteur XXL

Dans : Paris FC.

Par Claude Dautel

Le Paris FC va devoir se renforcer pour connaître une saison en Ligue 1 relativement sereine. Pour cela, le club de la capitale est prêt à faire de gros investissements, c'est notamment le cas avec El Bilal Touré.

La famille Arnault le sait bien, les résultats de leur club, le Paris FC, seront attentivement suivis la saison prochaine en Ligue 1. Dans l'ombre du PSG, le promu va devoir assumer d'avoir un propriétaire qui est l'un des hommes les plus riches du monde, et sur le mercato cela peut faire changer la donne. Mais cela n'influencera pas la politique sportive du PFC, et les dernières rumeurs relayées par RMC confirment que du côté du Paris FC, on ne sera pas timide pour renforcer l'équipe de Stéphane Gilli. En effet, les dirigeants parisiens, qui visent un buteur de haut niveau, ont oublié la piste qui les menait à Lucas Stassin, l'attaquant vedette de l'AS Saint-Etienne. C'est désormais vers El Bilal Touré qu'ils se sont tournés.

El Bilal Touré au Paris FC ? C'est chaud

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par VfB Stuttgart | Pokalsieger 2025 (@vfb)

Prêté cette saison par l'Atalanta Bergame au VFB Stuttgart, El Bilal Touré n'a pas été en mesure d'apporter énormément au club de Bundesliga, puisque l'international malien a été victime d'une fracture du métatarse en novembre dernier. Il a cependant été le héros de la victoire de Stuttgart en marquant le but (0-1) contre la Juventus à Turin. « Le Paris FC cherche toujours à se renforcer en attaque et a pris des renseignements sur El Bilal Touré, l'attaquant international malien de l'Atalanta, prêté à Stuttgart la saison dernière. Les Parisiens surveillent sa situation », explique le média national. Pour l'instant, le Paris FC n'a pas soumis d'offre à l'Atalanta, mais les choses pourraient rapidement évoluer, le club de Bergame étant disposé à écouter les offres pour le joueur qu'ils ont acheté 30 millions d'euros à Almeria.

Pour obtenir un accord avec l'équipe italienne, le Paris FC devra faire une offre autour de 13 millions d'euros afin de s'attacher les services d'El Bilal Touré, révélé en France sous le maillot du Stade de Reims.