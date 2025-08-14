Abline trop cher, Paris active une piste low-cost à Nantes

Dans : Paris FC.

Désireux de se renforcer au poste d’avant-centre, le Paris FC a longtemps rêvé de Matthis Abline. Mais le prix fixé par le FC Nantes pour l’international espoirs français est trop élevé et le promu francilien pourrait se rabattre sur un autre joueur des Canaris.

La quête d’un attaquant est décidément plus complexe que prévu pour le Paris FC lors de ce mercato estival. Le club francilien a pourtant creusé de nombreuses pistes, dont certaines très séduisantes comme celles menant à Lucas Stassin (ASSE) ou encore à Georges Mikautadze (OL). Dernièrement, c’est surtout sur le dossier Matthis Abline que le PFC concentrait ses efforts, avec une volonté assumée de s’offrir l’international espoirs français.

Les exigences de Waldemar Kita sur ce dossier ont toutefois refroidi l’état-major du Paris FC, qui n’a pas l’intention de claquer 40 millions d’euros pour l’ancien Rennais. Résultat des courses, le club détenu par la famille Arnault est sur le point de lâcher cette piste. Ce qui ne signifie pas que les négociations avec le FC Nantes sont rompues car selon le journaliste Emmanuel Merceron, c’est un autre attaquant des Canaris qui pourrait rejoindre le PFC en la personne de Mostafa Mohamed.

Mostafa Mohamed plutôt que Matthis Abline au PFC ?

« Le Paris FC a été impressionné par la prestation de Mohamed lors de la rencontre amicale contre le FC Nantes samedi dernier et s'est penché sur le dossier. Il n'est toutefois pas prioritaire pour différentes raisons, mais à surveiller en cas d'échec d'autres pistes » a publié sur son compte X notre confrère, qui estime que Mostafa Mohamed pourrait être une cible du Paris FC en fin de mercato, si le promu francilien n’a toujours pas trouvé son numéro neuf d’ici là. En fin de contrat avec le pensionnaire de la Beaujoire en juin 2027, l’international égyptien ne s’est jamais imposé dans la durée comme un titulaire à Nantes. Il sort pourtant d’une saison acceptable avec 6 buts et 1 passe décisive en 32 matchs, disputés pour la plupart en tant que remplaçant.