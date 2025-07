Abline, Stassin, Mikautadze, le Paris FC ne s'interdit rien

Dans : Paris FC.

Par Nathan Hanini

Promu en Ligue 1 pour la première fois depuis plus de 40 ans, le Paris FC revient dans l’élite avec de l’ambition. Mais le club de la capitale est toujours à la recherche de son avant-centre pour la saison à venir. Des noms bien connus du championnat ont été cochés sur ce marché estival.

Après quelques années en Ligue 2, le Paris FC retrouve l’élite du football français cette saison. Avec un projet ambitieux, le club de la capitale veut réaliser un mercato ambitieux, mais malin. Dans cette optique, plusieurs joueurs connaissant le championnat ont été récupérés, à l’image de Moses Simon (FC Nantes). Mais la formation de Stéphane Gilli cherche toujours son avant-centre. Plusieurs noms sont scrutés et le prix a été donné. Le Paris FC va tout de même mettre les moyens pour tenter de s’offrir son numéro neuf. Un duel franco-belge est attendu.

Abline ou Stassin pour le Paris FC

🇫🇷🔵 Le Paris FC espère toujours Mathis Abline! Stéphane Gilli en a fait sa priorité mais le club parisien n’excédera pas €25M pour son buteur.



🇧🇪 Lucas Stassin est l’autre piste concrète.



🇬🇪 Georges Mikautadze, pour qui l’#OL veut €35M, devrait être trop cher. #mercato #PFC pic.twitter.com/ntb6BarPh1 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 24, 2025

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, le club de la capitale a fait de Mathis Abline sa priorité. L’attaquant de 22 ans a inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives avec le FC Nantes cette saison. Le président des Canaris Waldemar Kita ne plie pas sur le prix de son buteur et continue de demande plusieurs dizaines de millions d'euros. Autre piste étudiée, celle de Lucas Stassin. Le Belge sort d’une deuxième partie de saison très réussie du côté de Saint-Etienne. Malgré la relégation en Ligue 2, les Verts souhaitent le conserver. Mais l’ancien de Westerlo a pour ambitions de disputer la Coupe du monde avec les Diables Rouges et jouer en première division faciliterait les choses. Cependant, Sacha Tavolieri précise que le Paris FC ne mettra pas plus de 25 millions d’euros sur son avant-centre cet été. Un plafond qui a pour conséquence de fermer une porte. Celle de Georges Mikautadze. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais était également suivi, mais le club rhodanien en demande 35 millions d’euros.