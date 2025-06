7 euros le match, le Paris FC draguent les supporters parisiens

Dans : Paris FC.

Après 46 ans d’attente, le Paris FC retrouvera l’élite du football français la saison prochaine. Le club de la capitale déménage également de stade et occupera désormais Jean-Bouin. La campagne d’abonnement est prête à être lancée.

La France aura son derby de la capitale, la saison prochaine en Ligue 1. Le Paris FC a réussi une saison pleine en Ligue 2 et s’est offert une montée. Avec un nouveau projet ambitieux en place, le club veut dans un premier temps se stabiliser en Ligue 1. Le mercato a déjà commencé et une première recrue est sur le point de signer, Moses Simon. Mais comme tous les clubs de Ligue 1, le Paris FC prépare sa campagne d’abonnement pour la saison prochaine. Ce jeudi soir, RMC a dévoilé que le promu a fixé les prix pour la saison prochaine, la première en Ligue 1 depuis 46 ans. Le club aimerait atteindre 5000 abonnés.

Un abonnement qui défie toute concurrence

Toujours selon le média sportif français, le Paris FC a fixé des prix inférieurs à 200 euros. Pour rappel, le club parisien va quitter son enceinte de Charléty pour prendre ses quartiers à Jean-Bouin, maison du Stade Français en Top 14. Le club veut également conserver la gratuité pour certaines places. Mise en place en 2023, une partie du Stade Charléty était accessible gratuitement pour assister au match. RMC précise que le club gardera 10% des places gratuites en Ligue 1. Pour les abonnements, plusieurs catégories de prix sont créées. En virage, le club a fixé le prix à 200 euros « aux supporters non encartés au sein d’un groupe, » précise RMC. Les supporters appartenant aux groupes Ultras Lutetia et Old Clan paieront 170 euros. Et les personnes présentes avant la gratuité du stade Charléty en 2023 auront à débourser 120 euros pour la saison soit sept euros le match à domicile en Ligue 1.