Zidane vers le PSG, il met en ligne ses preuves !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Convaincu que Zinedine Zidane était la semaine passée à Doha, et qu'il a signé avec le PSG, un journaliste espagnol a mis en ligne des documents confidentiels qui confirment ce déplacement à Doha pour, selon lui, signer 3 ans avec Paris

Ramon Fuentes n’est pas du genre à se dégonfler face à un déluge de critiques sur les réseaux sociaux, le journaliste du Mundo Deportivo et de Tele Madrid prenant cher depuis que la semaine passée il avait annoncé que Zinedine Zidane avait fait un aller-retour au Qatar depuis Ibiza où la star française passe actuellement des vacances en famille. Mais il n’y avait pas que des attaques anonymes, puisqu’en réponse à son annonce sur un accord trouvé entre Zidane et le Paris Saint-Germain pour que Zizou devienne entraîneur du club de la capitale pour 3 ans, et le flot de rumeurs que cela a engendré, c’est Alain Migliaccio, agent le plus proche du champion du monde 98, qui a démenti un quelconque intérêt du PSG. « Tous ces bruits qui circulent sont infondés. A ce jour, je suis la seule personne admise à représenter et conseiller Zinédine Zidane. Ni Zinédine Zidane, ni moi-même n'avons été contactés directement par le propriétaire du PSG. Je doute en plus fortement que sa Majesté l'Emir du Qatar, le Cheikh Tamin Ben Hamad Al Thani, ait l'habitude de passer par les réseaux sociaux ou les médias pour gérer ses affaires et prendre des décisions capitales concernant l'avenir du PSG. Je ne suis même pas sûr qu'il soit vraiment intéressé par la venue de Zinédine Zidane », a précisé, dans un communiqué, l’agent historique de l’ancien entraîneur du Real Madrid. Mais Ramon Fuentes ne s’est pas dégonflé.

Ibiza-Doha, il met en ligne le plan de vol de Zinedine Zidane

Aquí os adjunto documentos que acreditan el viaje el pasado fin de semana de Zidane junto a Dupont y su representante a Qatar para su acuerdo con el @PSG_inside tal y como contamos ayer en @mundodeportivo y @DxtTelemadrid pic.twitter.com/6lXoq8VA6H — Ramón Fuentes (@RamonFuentes74) June 15, 2022

Ce mercredi, le journaliste espagnol a précisé que lors de ce voyage à Doha, Zinedine Zidane était accompagné d’Alan Migliaccio, mais également de Grégory Dupont, le préparateur physique du Real Madrid lors du deuxième passage du technicien français en 2019. Tout cela relevait de l’affirmation sans véritables preuves, alors Ramon Fuentes a décidé de dévoiler ses documents en mettant en ligne le plan de vol de l’avion emprunté par Zinedine Zidane à priori le vendredi 10 juin dernier, mais également une copie de ce qui ressemble à la liste des passagers de ce vol, où l’on voit effectivement les noms de Zidane, Migliaccio et Dupont et quelques détails sur ce déplacement entre Ibiza et le Qatar. Bien évidemment, il est gênant de voir des documents confidentiels et privés pouvoir ainsi être diffusés, mais on voit mal Ramon Fuentes mettre en jeu sa carrière en diffusant de faux documents, ce que certains lui reprochent. Reste que si Zinedine Zidane est allé à Doha, rien pour l'instant ne confirme qu'il a signé un contrat pour être l'entraîneur du PSG jusqu'en 2025.