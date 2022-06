Zidane au PSG, les secrets du voyage au Qatar dévoilés !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La rumeur qui fait de Christophe Galtier le choix numéro 1 de Luis Campos est peut-être vraie, mais il est clair qu'il se trame quelque chose entre le Paris Saint-Germain et Zinedine Zidane.

C’est une évidence, dans le dossier du futur entraîneur du Paris Saint-Germain, il y a deux camps chez ceux qui ont des informations ou pensent en avoir. Il y a le camp des journalistes nourris de news dont la source est parisienne, lesquels disent et répètent que Christophe Galtier va venir sur le banc du PSG et que la rumeur Zinedine Zidane est une fake news. Et puis il y a ceux qui ont des infos en provenance du Qatar. Ces derniers sont, eux, persuadés que l’ancien entraîneur français du Real Madrid a d’ores et déjà négocié son contrat avec le club de la capitale, et qu’une annonce sera faite d’ici deux semaines. Droit dans ses bottes depuis le début, Ramon Fuentes, journaliste espagnol de Tele Madrid et de Mundo Deportivo, explique, lui, que Zinedine Zidane a fait un aller-retour jusqu’au Qatar la semaine passée et qu’à cette occasion le dossier a été bouclé. Même si l’entraîneur français, qui fêtera bientôt ses 50 ans, est actuellement en vacances à Ibiza avec sa famille, il sera bien l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Et le journaliste d'apporter de nouveaux éléments.

Zidane et ses deux proches sont allés au Qatar

‼️ Dupont viajó con Zidane a Qatar para cerrar el acuerdo con el PSG



✍️ @RamonFuentes74https://t.co/f5yVtWaugo — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 14, 2022

Ramon Fuentes explique que lors de son voyage la semaine passée à Doha, Zinedine Zidane n’était pas seul puisqu’il était accompagné de deux personnes en qui le champion du monde 98 a une confiance absolue, Alain Migliaccio, représentant de Zizou, et Grégory Dupont. Ce dernier était le préparateur physique retenu par Zidane lorsqu’il a décidé en 2019 de reprendre les commandes du Real Madrid suite au limogeage de Santiago Solari par Florentino Perez, avant cela il était également avec les Bleus lors du Mondial 2018. Le journaliste insiste, et même si Alain Migliaccio a fermement nié samedi dernier des discussions en cours entre Zinedine Zidane et l’Emir du Qatar, Ramon Fuentes affirme avoir les preuves de ce déplacement des trois hommes. Et il ajoute que l’entraîneur français va prendre pour trois ans les commandes du Paris Saint-Germain, et qu’il y aura bien une clause lui permettant de devenir sélectionneur tricolore si le poste de Didier Deschamps se libère et que la Fédération Française de Football lui offre le job. L’annonce officielle devrait intervenir fin juin, et le salaire de Zidane au PSG serait bien de 25 millions d’euros par an comme il l’a déjà annoncé.

L'Emir du Qatar attendu à Paris la semaine prochaine

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

Pour l’instant, officiellement donc, rien ne bouge dans ce dossier. Et cela même si les rumeurs sur Christophe Galtier s’intensifient depuis 24 heures. Cependant, Tamim bin Hamad Al Thani, l’Emir du Qatar, est attendu la semaine prochaine à Paris et les choses pourraient subitement s'accélérer concernant la nomination du futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Si certains paniquent en voyant que le PSG n'a toujours pas de coach pour la saison prochaine, dans le passé récent cela est déjà arrivé. Unai Emery ayant par exemple été officialisé le 27 juin 2016, 24 heures seulement après que Laurent Blanc, qui venait d'être prolongé, soit viré. Un scénario qui pourrait bien se répéter en 2022.