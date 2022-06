Zidane proche du PSG, les Marseillais lui font payer

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Annoncé proche d’une signature au Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane suscite pas mal de réactions du côté de Marseille. Pour les habitants et supporters locaux, le natif de la cité phocéenne est coupable d’une énorme trahison.

Il y a encore quelques jours, la piste Zinedine Zidane semblait enterrée pour le Paris Saint-Germain. On pensait alors que son attachement et ses liens à Marseille avaient pesé au moment de répondre à l’offre du champion de France. Du coup, le rappeur marseillais Soprano se vantait presque du refus annoncé du technicien. « Avec mes équipes, on lui en a parlé (à Zidane), avec un petit coup de pression (rires) », confiait l’artiste au journal L’Equipe.

L’idole de ma vie. Mon idole de footballeur. Le plus grand. Dans le camp d’en face. Je suis détruit. #Zidane — Damien Dupont (@Dupont_Damien) June 10, 2022

« D'ailleurs, il n'a jamais dit oui ! (…) Jamais de la vie ! Ah non, je ne peux pas... Même s'il n'a jamais joué à l'OM, Zidane représente aussi Marseille », expliquait Soprano, sans s’attendre à un rebondissement. Ce vendredi, l’ancien coach du Real Madrid semble pourtant proche d’un accord avec le Paris Saint-Germain. Plusieurs sources donnent la même tendance et inquiètent les habitants de Marseille et amoureux de l’OM sur les réseaux sociaux. Les réactions viennent même de personnalités politiques comme Renaud Muselier. Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a en effet publié un cœur brisé sur Twitter.

Tema les avis Google du Z5, vous êtes incroyables mdrrrr 💯😭😭😭#Zidane pic.twitter.com/WtGinK050E — ᑭᒪᗩᑎETOᕼEᗰE (@planetom13) June 10, 2022

Pendant que Jérémy Bacchi préférait mettre des mots sur sa frustration. « Quelle tristesse de voir que l'argent peut tout acheter, y compris les passions d'un homme, a osé le sénateur des Bouches-du-Rhône. Mais malgré tout cet argent, le Qatar et le PSG ne pourront jamais s'acheter l'âme d'un grand club. » Sans surprise, le rival parisien est critiqué. Mais Zinedine Zidane n’est pas non plus épargné. En effet, le complexe sportif « Z5 » récemment ouvert par l’entraîneur à Istres récolte subitement une vague d’avis négatifs sur internet, avec des appels au boycott. A croire que le champion du monde 1998 se fait des ennemis chez lui, dans sa ville natale.