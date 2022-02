Zidane et Varane, un divorce à cause du PSG ?

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

A la recherche d'un défenseur central pour épauler Marquinhos, le PSG voudrait se positionner sur Raphael Varane. Le Français, passé par le Real et actuellement à Manchester United, n'est pourtant pas au mieux en ce moment. Zinédine Zidane le pense en tout cas.

Depuis le départ de Thiago Silva lors de l'été 2020, le PSG aimerait un taulier en défense centrale pour assister Marquinhos. L'été dernier, les Parisiens ont tenté le coup Sergio Ramos. L'Espagnol, laissé libre par le Real Madrid, semblait être la bonne affaire du mercato au vu de son palmarès et de son expérience. Malheureusement, ce transfert tourne plus au fiasco qu'au coup de génie. Trop souvent blessé, Ramos n'arrive pas à enchaîner les matches et à justifier son salaire. Pas refroidis par ce qui représente un échec, les Parisiens sont tentés par un autre ancien madrilène, Raphael Varane.

Zidane déconseille au PSG de prendre Varane

L'ancien compère de Sergio Ramos dans la défense centrale madrilène est aujourd'hui à Manchester United. Transféré cet été, celui qui a tout gagné ou presque à Madrid peine à reproduire ses grandes prestations passées du côté de Manchester. Blessé régulièrement, fébrile défensivement, Varane déçoit avec les Red Devils et ne justifie pas les 40 millions d'euros mis dans son transfert. Cela n'effraie pas le PSG qui voudrait mettre 50 millions sur la table pour le champion du monde français selon le journal espagnol El Nacional.

Toutefois, un homme ne trouverait pas qu'un transfert de Varane au PSG soit une bonne chose, c'est Zinédine Zidane. L'ancien entraîneur du Real Madrid est celui qui a convaincu Florentino Perez de mettre 11 millions d'euros pour s'attacher ses services. Varane jouait alors au RC Lens et n'avait que 18 ans. Zidane a ensuite bien accompagné la progression du joueur français dont il a été l'entraîneur lors d'au moins cinq saisons. Cependant, en coulisses, celui dont le nom est toujours murmuré comme futur coach du PSG aurait déconseillé aux parisiens de prendre son ancien protégé au mercato. C'est en tout cas ce qu'indique El Nacional. Un tel témoignage de la part de Zidane serait un vrai désaveu pour Raphael Varane et confirme surtout que ses mauvaises performances à Manchester n'ont échappé à personne, y compris le regard aiguisé de son mentor.