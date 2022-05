Zidane au PSG, la réunion de la dernière chance !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré la complexité du dossier, le PSG fait toujours de Zinedine Zidane sa priorité pour le poste d’entraîneur.

Qui sera sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Après la prolongation de Kylian Mbappé, c’est la nouvelle question qui est sur les lèvres de tous les supporters du PSG. A en croire les informations de L’Equipe, l’attaquant français de Paris n’est pas contre le maintien de Mauricio Pochettino. Mais la direction parisienne hésite encore et logiquement, le futur directeur sportif Luis Campos aura son mot à dire. La piste Ruben Amorim a été explorée mais visiblement, le Portugais souhaite rester encore une année au Sporting. Par ailleurs, le dossier Zinedine Zidane n’est pas définitivement mort. A en croire le Mundo Deportivo, une ultime réunion pourrait avoir lieu entre Nasser Al-Khelaïfi et l’ancien entraîneur du Real Madrid dans les jours à venir.

Nasser Al-Khelaïfi insiste pour Zidane

Ce rendez-vous entre Zinedine Zidane et le président du Paris Saint-Germain pourrait intervenir en marge de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool, une rencontre à laquelle les deux hommes vont assister. Malgré les réticences de Zinedine Zidane, qui préfère attendre que la place se libère en Equipe de France, le Paris Saint-Germain souhaite tenter le coup à fond jusqu’au bout. Le journaliste Ramon Fuentes dévoile que le Qatar pourrait monter à 25 millions d’euros net par an pour Zinedine Zidane afin de le convaincre de rejoindre le projet parisien. Une offre démentielle même si à priori, le champion du monde 1998 ne fait pas de ce dossier une histoire d’argent, auquel cas il aurait déjà donné son accord au PSG depuis longtemps. Reste maintenant à voir si la réunion de la dernière chance entre Zinedine Zidane et Nasser Al-Khelaïfi est susceptible de faire basculer ce dossier qui, il faut bien le dire, est tout de même assez mal embarqué pour le PSG.