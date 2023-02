Zidane au PSG, Daniel Riolo lance une bombe

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Un an après avoir annoncé que Zinedine Zidane allait venir au PSG, Daniel Riolo a confié que si Paris proposait à nouveau le poste d'entraîneur à Zizou, alors ce dernier est cette fois prêt à succéder à Christophe Galtier.

Invité de l’émission Zack en Roue Libre, Daniel Riolo s’est longuement exprimé sur sa carrière, sur son rapport avec le football, sur sa relation avec son club de cœur, le Paris Saint-Germain, mais également sur les supporters du club de la capitale et sur sa supposée haine contre Marco Verratti. Fidèle à ses habitudes, le « Roi de l’After Foot » s’est confié sans détour au youtubeur, et cela a notamment été le cas lorsqu’a été abordé le cas de Zinedine Zidane. L’an dernier, après avoir été le premier à évoquer la possible signature de Lionel Messi au PSG, Daniel Riolo avait également annoncé comme acquise ou presque la venue de l’ancien entraîneur français du Real Madrid sur le banc parisien, le club de la capitale ayant décidé de licencier Mauricio Pochettino. Une rumeur qui a volé en éclats lorsque finalement Nasser Al-Khelaifi a dévoilé que c’est Christophe Galtier qui était l’heureux élu. Mais un an plus tard, Daniel Riolo affirme que tout peut basculer et peut-être même plus vite que prévu.

Zidane prêt à signer au PSG rapidement

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

« L’an dernier, pour Zinedine Zidane, jusqu’au bout du bout du bout j’ai dit qu’il irait au PSG. À tel point qu’on a chez nous sur RMC quelqu’un qui lui a parlé directement (Ndlr : Frédéric Hermel), mais c’était tellement évident qu’il ne pouvait pas dire « non » que je ne croyais pas cette personne à qui il avait dit qu’il ne viendrait pas à Paris. J’étais certain qu’il avait menti et qu’il ne pouvait pas refuser cette proposition. Mais au dernier moment cela a beaucoup bougé dans sa famille, et on sous-estime souvent dans ces dossiers-là que ça peut vriller dans les bureaux, mais aussi l’impact que peut avoir la famille jusqu’au bout. Mais ce que je peux dire à cet instant, c’est que si le PSG lui refait la proposition, il viendra. Et cette proposition pourrait arriver dans pas longtemps si les résultats ne sont pas ceux escomptés à Paris », a précisé le journaliste de RMC, histoire de remettre de l’huile sur le feu. Il est vrai qu'en 2022, le champion du monde 1998 pouvait encore espérer devenir sélectionneur national français, ce qui n'est plus le cas puisque Didier Deschamps a été prolongé. Autrement dit, si le PSG perd à Marseille et se fait éliminer à Munich, Christophe Galtier pourrait rapidement céder sa place.