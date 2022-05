Zidane au PSG, Bengous tente un coup tordu

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Zinedine Zidane est le rêve des dirigeants du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino. Mais l'ancien coach du Real Madrid n'a pas dit oui et du côté de Marseille on croise les doigts.

C’est probablement le pire cauchemar des fans marseillais de football, et cela même si Zinedine Zidane n’a jamais porté le maillot de l’Olympique de Marseille, les dirigeants qataris du PSG ont toujours le désir de faire de l’enfant de la Castellane le prochain entraîneur du club de la capitale. Tandis que Zizou reste silencieux, et regarde toujours ce qu’il se passe du côté de l’équipe de France et de Didier Deschamps, cette perspective de voir l’ancien du Real Madrid à Paris mécontente le public du Vélodrome. Et certains sont prêts à tout pour essayer de savonner la planche du Paris Saint-Germain. Notamment, Bengous, célèbre influenceur marseillais, qui a désormais une boutique en ligne, où il vend notamment des vidéos de messages personnalisés. Via Instagram, il a donc diffusé une rencontre avec Zinedine Zidane dans le cadre d’une opération commerciale. Ce dernier l’ayant reconnu, c’est tout sourire qu’il a posé pour une photo. Et à l’occasion de cette rencontre, qui a duré quelques secondes, Bengous lui a glissé à l’oreille : « S’il te plait ne va pas à Paris », une phrase qui a visiblement amusé Zinedine Zidane, lequel ne lui a pas répondu. Relançant avec un « Allez l’OM », Zizou a cette fois répondu : « bien sûr ».