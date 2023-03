PSG : Al-Khelaifi convoqué par les Ultras, ça chauffe à Paris !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En pleine trêve internationale, le Collectif Ultras Paris a décidé de sortir d'un mutisme qui étonnait pas mal de monde. Les supporters les plus chauds du PSG exigent des réponses à leurs questions concernant l'avenir du club de la capitale.

Lassés d'être pris par des consommateurs et des animateurs de stade, les Ultras parisien veulent désormais que les dirigeants prennent conscience que cela ne peut pas durer éternellement comme cela au Paris Saint-Germain. Et ce samedi, le CUP tape du poing sur la table à travers un long communiqué. « Les saisons passent et se ressemblent ... Les joueurs, entraîneurs et directeurs sportifs se succèdent et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Une fois de plus, notre club n'a pas été à la hauteur de ses objectifs nationaux et européens : élimination en 16e de finale de la coupe de France par l'om, élimination à encéphalogramme plat en 8e de finale de la ligue des champions face à Munich et un championnat national difficilement maîtrisé malgré les moyens énormes déployés. Pour autant, nous avons décidé de maintenir pour l'heure notre soutien en tribune, les joueurs n'ayant pas vocation à être seuls les boucs émissaires d'un effectif mal construit, d'une politique sportive sans réelle direction, de l'achat compulsif de noms clinquants sans se préoccuper de l'équilibre d'équipe et de la politique d'un club où le marketing semble avoir pris le pas sur le sportif. Nous continuerons donc notre soutien jusqu'à ce que le 11e titre de champion de France, qui se veut historique, soit acquis à notre club », indique dans un premier temps le Collectif Ultras Paris, avant de subitement hausser le ton en prenant à partie le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi.

Al-Khelaifi doit s'expliquer, les Ultras veulent le voir

« Cependant, nous n'entendons pas attendre l'annuelle annonce de changement de stratégie, sans effet, claironnée par voie de presse par notre président. Nous demandons pour la énième fois à rencontrer rapidement le Président Nasser Al-Khelaïfi afin de lui exposer de vive voix les nombreux problèmes que nous avons identifiés dans et autour du club, sportifs et extra-sportifs, depuis de longues années. De plus, nous faisons de la refonte du système Ticketplace une priorité absolue ! Ce système tue notre Parc et notre virage, conduit à une hausse sans précédent du prix des billets et prive de Parc des Princes une frange populaire de supporters du Paris-Saint­Germain au profit de touristes et autres « VIP ». Cet état de fait dure depuis bien trop longtemps! Nous ne nous payerons pas de mots, nous voulons des changements profonds et des garanties concernant le retour pérenne du maillot Hechter en cohérence avec le dossier transmis à la direction du club et la volonté de maintien au Parc des Princes. Notre amour du club est sans limite, pas notre patience », prévient le CUP, qui cette saison n’a pas lâché les équipes féminines et masculines du Paris Saint-Germain.